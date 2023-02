Blue Origin lanzará misión de la NASA para estudiar magnetósfera de Marte

Washington, 10 feb (Sputnik).- La NASA anunció el jueves que le otorgó a la compañía espacial Blue Origin un contrato para lanzar la misión que estudiará la magnetósfera de Marte.



«La NASA otorgó a Blue Origin, LLC de Kent, Washington, un contrato para proporcionar un servicio de lanzamiento para la misión ESCAPADE de la agencia», informó la entidad estadounidense en un comunicado.



La misión ESCAPADE estudiará la transferencia de energía del viento solar a través de la magnetósfera única de Marte, según el texto.



Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, se incorporó al contrato Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR) de la NASA para servicios de lanzamiento de entrega indefinida y cantidad indefinida (IDIQ) el 26 de enero de 2022, con un período de ejecución de cinco años.



La NASA no brindó otros detalles sobre cuándo podría llevarse a cabo el lanzamiento. (Sputnik)