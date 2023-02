Bolivia registra déficit de lluvias por tercer año y raciona el agua potable

Santa Cruz (Bolivia), 8 feb (Sputnik).- Bolivia registra un déficit de lluvias por tercer año consecutivo, prolongando la sequía en algunas regiones del país, lo que pone en riesgo incluso el agua potable para la población.



El climatólogo Willy Rocha, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó a la Agencia Sputnik que Bolivia registró sequías más duras en años anteriores, pero no de manera prolongada como en la actualidad.



«El factor principal que nos está afectando ahora es la continuidad que se ha ido viendo desde el 2020 hasta la actualidad, prácticamente todos los años hemos mantenido una condición deficitaria de lluvias, y esto es lo que está generando un impacto significativo», señaló.



El experto detalló que durante todo el año 2022 hubo un déficit de lluvias, que afectó a regiones como el Chaco, los Valles y la Amazonia boliviana.



«Estas condiciones se fueron prolongando a lo largo de la gestión 2022 y en estos meses de 2023, de igual manera, se registraron precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, estos valores no llegaron a los promedios estadísticos normales. Entonces, se puede decir que las condiciones deficitarias todavía han sido persistentes hasta el mes de enero», detalló.



En febrero se registran mayores lluvias en el oriente y occidente de Bolivia, pero no llegan a los promedios de lluvias de años anteriores.



«Si bien son los meses más lluviosos del año, incluso se registran desbordes de ríos e inundaciones, hay que considerar que no se llegaron a alcanzar sus promedios estadísticos normales en varios años», puntualizó.



En cifras, en el sur, en el departamento de Tarija se registraron 52,4 milímetros de precipitaciones en diciembre de 2022, cuando se esperaban 147 milímetros; en la región central del país se registraron 28,2 milímetros de lluvias también en diciembre, pero no llegó a los 105 milímetros esperados.



En el este, en el departamento de Santa Cruz, se registraron 128 milímetros de lluvias, pero se esperaban 170,2 milímetros en el último mes de 2022.



En el caso del Altiplano, en el departamento de Oruro, apenas llovió 13,2 milímetros, cuando se esperaban 71,1 milímetros.



«Hemos tenido condiciones deficitarias de precipitación. Como estamos con un periodo prolongado con déficit de precipitaciones, se está hablando de una sequía como tal», lamentó.



Racionamiento de agua

Ante la reducción del nivel en las represas para agua potable en ciudades como La Paz (oeste), el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 033/2023 que prohíbe el uso inapropiado de agua potable durante las fiestas de Carnaval, a celebrarse entre el 17 y el 21 de febrero, con sanciones económicas.



«El agua es un factor fundamental para la vida y frente al cambio climático vemos con mucha preocupación la escasez de agua. Espero que podamos hacer un uso racional del líquido vital», expresó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, a inicios de febrero.



Por ejemplo, en las 10 represas de almacenamiento de agua para La Paz, el nivel está a menos del 50 por ciento.



«Hemos hecho un recorrido al área de los embalses, tenemos 26 millones de metros cúbicos, es decir que estamos con un porcentaje de casi 45 por ciento de la capacidad de las represas, mientras que en 2022 teníamos casi el 65 por ciento en el mismo periodo. Naturalmente nos preocupa y ya tomamos medidas», aseguró.



Ante esta situación, el climatólogo del Senamhi recomendó medidas a corto plazo como almacenamiento de aguas de lluvias, pero a largo plazo plantea impulsar campañas de arborización de zonas afectadas por incendios forestales.



«Estamos en meses lluviosos y sería importante cosechar el agua, sin embargo a largo plazo hay que ver. No solamente es un problema de esta gestión o de la siguiente. El cambio climático nos presenta una tendencia bastante crítica de aquí a 10 y 20 años. Se puede pensar en la reforestación de áreas afectadas por incendios», recomendó.



Cambio Climático



Bolivia experimenta el impacto del recalentamiento planetario como la falta de lluvias, el deshielo de sus nevados en los Andes, alertado por el Viceministerio de Medio Ambiente a fines de enero; y la caída en el nivel de agua del lago Titicaca, que comparte con Perú, que reportó Sputnik el 1 de febrero.



«Se están generando algunos impactos como el aumento de temperaturas a nivel global, sin embargo a nivel local hay que hacer evaluaciones. Es evidente que se fueron presentando algunas anomalías tanto en temperaturas y precipitaciones», analizó el experto boliviano.



Actualmente, 166 municipios en siete de los nueve departamentos del país están en emergencia frente a las consecuencias de la sequía por la falta de lluvias. (Sputnik)