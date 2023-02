Organizaciones populares de El Salvador impulsan frente unitario contra gobierno

San Salvador, 10 feb (Sputnik).- Organizaciones de izquierda y progresistas del movimiento popular de El Salvador impulsan la formación de un frente amplio unitario para enfrentar las «pretensiones autoritarias» del gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele.



«En nuestra Proclama al País por un Gobierno de Rescate Nacional invitamos a las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas a crear un frente amplio que luche contra el actual régimen», afirmó la dirigente estudiantil universitaria Marisela Ramírez en entrevista con la agencia Sputnik.



Ramírez es parte del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), creado el año pasado por organizaciones sindicales, estudiantiles, gremiales y sociales opuestas al gobierno del presidente Bukele.



La joven dirigente explicó que el BRP presentó al pueblo la propuesta de creación de un frente amplio «que luche contra el actual régimen, que derrote su proyecto corrupto y autoritario, que rescate al país del retroceso y lo ponga en la ruta democrática de los Acuerdos de Paz de 1992», que pusieron fin a la dictadura militar.



Agregó que la situación de El Salvador se caracteriza «por un peligroso retroceso en la institucionalidad democrática, una violación sistemática de los derechos humanos, un grave deterioro de las condiciones de vida de la población y una peligrosa inestabilidad económica».



«La situación del país es muy grave, sobre todo para los sectores de menos ingresos. Todo está más caro, no hay empleo, aumentan la pobreza y la emigración, se deteriora el sistema de salud, empeora la educación. La economía se estancó, la deuda pública ha crecido en más de 5.000 millones de dólares y la inversión pública está por el suelo, mientras el Gobierno crea cárceles, casi duplica el gasto militar, despilfarra dinero en propaganda y en el bitcoin que fracasó, pero endeudó más al Estado», aseguró Ramírez.



Otro problema señalado por el BPR es que «el clan familiar y empresarial que gobierna el país con el apoyo de sectores oligárquicos no rinde cuentas de sus finanzas; persigue, calumnia y encarcela a la oposición política, ataca a la prensa no oficialista, allana los locales de ONG y captura ilegalmente dirigentes sociales».



Ante esa situación, el BRP, indicó Ramírez, propone la formación de un Gobierno de Rescate Nacional «para restaurar el estado de derecho, restablecer la democracia y enrumbar al país hacia el progreso» mediante la lucha social y popular y la unidad del pueblo.



«Proponemos un programa mínimo de corto y mediano plazo, como aporte para iniciar un diálogo con los sectores interesados en sacar al país de la crisis y crear las bases para un desarrollo sostenible», expresó.



La iniciativa plantea 10 medidas que incluyen «restablecer y fortalecer las libertades públicas y el Estado de Derecho, liberar a las presas y presos políticos y a las personas injustamente detenidas durante el Régimen de Excepción», vigente desde el 27 de marzo de 2022.



«Mejorar las condiciones de vida del pueblo, a través del incremento de la inversión social, el aumento de los salarios, el combate a la inflación y la generación de empleo», es otra de las acciones propuestas por el BRP.



La dirigente estudiantil concluyó que los objetivos de la lucha del Frente Amplio propuesto son «frenar todo intento de volver a la dictadura, y a la vez, refundar las bases del desarrollo de nuestro país, con libertad, democracia y justicia social».



El Salvador tendrá elecciones generales a inicios del próximo año y hasta la fecha solo el presidente Bukele ha anunciado su intención de aspirar a un nuevo período de cinco años al frente del gobierno.



Bukele ganó en primera vuelta los comicios del 3 de febrero de 2019 y dos años después su partido, Nuevas Ideas, obtuvo la victoria en las legislativas y municipales de 2021, en las cuales logró dos tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, 56 de 84, y la mayoría de las alcaldías. (Sputnik)