Salvar a la C.C.S.S.*

Primera parte

Suena entre pretencioso y superlativo, realmente la CCSS no está ni muerta ni agónica en estos momentos. He escrito muchos artículos acerca de la Institución más importante de los costarricenses, sin duda quienes la manejan, sencillamente son “empleados caros” a quienes no les interesa más que la quincena. Comencé a trabajar en la Caja hace cuarenta y seis años, haciendo vacaciones a colegas y horas que necesitaban llenar.

Realmente la Caja es muchísimo más grande que cuando la conocí. La universalización fue obra del gobierno de don Mario Echandi, pero no fue sino comenzando los ochenta, cuando se integraron los hospitales. La socialización de la medicina vino a darle cobertura a toda la gente, la calidad de nuestros servicios de salud son incuestionables, lo malo es el mal uso de ellos, lo que depende de lo que denominan los periodistas “jerarquías”, de ahí viene el mayor daño.

Aclaro que no estoy señalando a ninguno ni a ningún gobierno, pero hay dos etapas nefastas: la del “mirandismo” que fue un monopolio de la racionalidad y un pase a un socialismo, dirigido por Ejecutivo de mano dura, socialista romántico, un socialismo que en el resto del planeta agonizaba, es decir los médicos de los setenta e inicios de los ochenta éramos “socializados en un país cada vez más capitalista”; la otra era nefasta fue cuando un presidente la utilizó para meter trece mil empleados nuevos, en su mal llamado “Plan”, esto fue el mazazo más grave.

Aún recuerdo la lucha que muchos dimos para buscar modelos más sostenibles, fue arar en el desierto.

Hoy las opciones existen, aunque no la voluntad política, para sanear a la CCSS y regresarla al estado de bienestar en que debe reposar.

Primero, creo una necesidad dividirla en Caja Costarricense de Seguro Social, dedicada al “sano manejo de las finanzas” por personas preparadas para hacerlo.

Segundo: Instituto Costarricense de salud y seguridad social, donde se lleve a cabo la misión preventiva de la medicina y la medicina curativa e investigación médica. La división no es para crear más puestos de trabajo inútiles, es para que exista un claro manejo de cada cosa.

Un tercer paso: es trasladar las funciones (y los ingresos) del INS a la CCSS, seguros médicos, seguro obligatorio de automóviles y seguros de salud (pólizas de riesgos de trabajo), dejándole al INS todos los seguros comerciales etc.

Con estas tres medidas seguro estoy, que la CCSS saldrá fortalecida, operará de manera más eficiente y podremos fortalecer el régimen de pensiones de IVM.

Su ejecución depende de la buena voluntad del Ejecutivo y el Legislativo, que dejen de lado el cálculo político electoral, que piensen que “todo hombre sano es un enfermo ignorado”, en cualquier momento necesitamos ser atendidos en esta institución, base inequívoca de nuestra democracia.

En los tres puntos que menciono:

1-Creación de la Caja, parte administradora de los recursos de la institución.

2-Creación del Instituto de Salud (manejado vía presupuestos anuales de la Caja).

3-Paso de seguros médicos del INS a la institución.

No existe ninguna razón para no hacerlo, desde luego va antes a una consulta popular, que puede aprovecharse en las próximas elecciones municipales, de este modo la Asamblea Legislativa no podría sacarle el lomo a esta importante reestructuración de la CCSS.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.