Bielorrusia y Hungría abogan por la resolución pacífica del conflicto en Ucrania

Minsk, 13 feb (Sputnik).- Tanto Bielorrusia como Hungría prefieren una vía pacífica para resolver el conflicto en Ucrania, aseguró este lunes el ministro de Exteriores bielorruso, Serguéi Aléinik, al término de las negociaciones con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, en Minsk.



«Prestamos especial atención a la situación en Ucrania. Nuestros planteamientos coinciden en muchos aspectos con los de nuestros socios húngaros. Ambos países no apoyan las entregas de armas a la zona de conflicto y están a favor de una resolución pacífica de la situación», declaró Aléinik a la prensa.



Recordó que el año pasado Hungría se ofreció como sede de las negociaciones para conseguir la paz.



«Bielorrusia ofrece esta oportunidad de forma permanente desde 2014. El año pasado también se celebraron tres rondas en suelo bielorruso. Me gustaría confirmar que estamos dispuestos a continuar con esta práctica. La sede de Minsk está siempre abierta al mundo», subrayó el canciller bielorruso.



También destacó el gran impacto que los acontecimientos en Ucrania tienen en Hungría y dijo que Budapest no quiere pagar un alto precio por ello.



Desde el pasado 24 de febrero Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.



El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.



El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó el 30 de septiembre del mismo año que Kiev no negociará con Moscú, mientras Putin siga siendo presidente de Rusia.



Sin embargo, el 8 de noviembre, el mandatario escribió en su cuenta de Telegram que las condiciones para reiniciar las consultas con Moscú incluyen la restauración de la integridad territorial de Ucrania; el respeto a la Carta de las Naciones Unidas; la compensación por los daños causados ​​durante la operación militar rusa; el castigo a «los criminales de guerra»; y las garantías de que las hostilidades en Ucrania no volverán a suceder.



Más tarde, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales. (Sputnik)