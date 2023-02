No hay indicios de actividad extraterrestre en objetos no identificados sobre EEUU

Washington, 13 feb (Sputnik).- No hay indicios de que los recientes objetos voladores no identificados detectados sobre EEUU y Canadá estén vinculados a actividad extraterrestre o alienígena, dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



«No hay indicios de actividad alienígena o extraterrestre en estos derribos recientes», informó Jean-Pierre durante una rueda de prensa sobre objetos derribados en los últimos días.



A principios de este mes, el ejército estadounidense derribó un supuesto globo de vigilancia chino sobre el océano Atlántico a pesar de que Pekín afirmó que la aeronave estaba realizando una investigación científica.



El viernes, el ejército estadounidense derribó un objeto volador no identificado cerca de Alaska.



Canadá anunció al día siguiente que detectó y derribó un objeto volador no identificado sobre el territorio de Yukón.



Luego, el ejército estadounidense derribó otro objeto volador sobre el lago Huron en Michigan el domingo. Actualmente se están realizando operaciones de recuperación y análisis de escombros.



El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, también dijo durante la sesión informativa que no cree que los estadounidenses deban «preocuparse» por los extraterrestres en lo que respecta a los objetos no identificados.



El Gobierno formó equipos para estudiar objetos aéreos no identificados que representan riesgos potenciales para EEUU en respuesta a los incidentes recientes, añadió. (Sputnik)