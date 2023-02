Camila llevará la corona de la reina María, abuela de Isabel II, durante la coronación

Londres, 14 feb (Sputnik).- La esposa del rey Carlos III del Reino Unido, Camila, lucirá durante la ceremonia de coronación la corona de la reina consorte María, abuela de la difunta Isabel II, por vez primera en varios siglos no se creará una corona especial para la nueva reina consorte, comunicó este martes el palacio de Buckingham en su web.



«La corona de la reina María se usará durante la ceremonia de coronación de la reina consorte, que se desarrollará en la abadía de Westminster», informó.



Isabel II, reina del Reino Unido, que gobernó el país durante más de 70 años, falleció el 8 de septiembre pasado en Escocia a la edad de 96 años. El príncipe Charles, al convertirse en rey, tomó el nombre de Carlos III, su esposa Camila obtuvo el estatus de reina consorte. La ceremonia de coronación de ambos se celebrará el 6 de mayo de 2023.



La corona de la reina consorte María fue retirada de la Torre de Londres, donde se expone habitualmente, para modificarla y adaptarla a Camila.



La corona, que se fabricó en 1911 con motivo de la coronación del rey Jorge V y su esposa María de Teck, se adornará con los diamantes Cullinan III, Cullinan IV y Cullinan V, procedentes de la colección personal de Isabel II, quien a menudo los usaba como broche.



Por primera vez en la historia contemporánea se usará la corona existente, en vez de crear una nueva. Tal decisión se tomó «en aras de la sostenibilidad y la eficiencia», se precisa. La vez anterior en que se repitió una corona fue en el siglo 18, durante la coronación de la esposa de Jorge II, la reina consorte Carolina.



La corona de San Eduardo, que se usará para coronar a Carlos III, regresará a la Torre de Londres tras hacerle unos arreglos, dice el comunicado.



El periódico The Telegraph comunicó anteriormente que el palacio de Buckingham podría revisar el plan de usar para la coronación de Camila la corona de la reina madre, en la que está incrustado el diamante Koj-i-Noor, uno de los más famosos del mundo, para no provocar «el doloroso recuerdo del pasado colonial». (Sputnik)