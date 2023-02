EEUU deja a Ucrania decidir si se lanza a recuperar Crimea, según Blinken

Washington, 16 feb (Sputnik).- El secretario de Estado Antony Blinken dijo en una videoconferencia con expertos el miércoles que Washington no está alentando a Kiev a recuperar Crimea, pero deja en sus manos esa decisión, según el diario Politico que cita a cuatro personas con conocimiento del asunto.



A dos de estas cuatro fuentes, Blinken les dejó con «la impresión de que un esfuerzo para recuperar Crimea no le parece a EEUU un paso inteligente en este momento», si bien no lo dijo de forma explícita.



Según las otras dos personas, el secretario de Estado solo comentó que incumbe a los ucranianos, y no a EEUU, decidir lo que intenten retomar por la fuerza. Se quedaron con la idea de que «Blinken estaba más abierto a una potencial jugada ucraniana por Crimea».



Durante esa videoconferencia, Blinken sí reconoció claramente que un intento ucraniano de recuperar Crimea sería una línea roja para el presidente Vladímir Putin y podría provocar una respuesta más amplia por parte de Rusia.



Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción. Para Kiev, es un territorio bajo ocupación temporal; por su parte, Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, y que el asunto está zanjado de forma definitiva. (Sputnik)