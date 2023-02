Uno de los lugares más bonitos que conocí en mi juventud, Nicaragua la otra, la de los Tachos: gobernada por tres dictadores, Tacho el Viejo, Tacho el Joven y Luis. El país con lagos y volcanes, ciudades pintorescas y la gente agradable y muy trabajadora.

Antes de la revolución sandinista, los Somoza habían comenzado a relajar su dictadura por cálculo político y presiones especialmente de su amo del norte, no obstante el pueblo estaba harto de una dinastía que ya demoraba décadas y no dejaba el poder.

La Revolución Sandinista en realidad no fue un triunfo de las armas sino de una llamada de Jimmy Cárter, Tacho estaba acabado, sus tropas eran “planillas infladas” de las que vivían los coroneles y cuando se dio cuenta hizo lo de todo tirano: huyó.

Vino una época de luchas internas por el poder y el dinero, los presidentes nicaragüenses no supieron manejar la democracia: no la conocían y nadie entiende lo que no conoce. Hubo una inmensa rapiña que el pueblo vio y se fue convenciendo de que el mejor era el que más repartía, Daniel Ortega, un hombre sin inteligencia que ha ido metiendo el país en una encrucijada difícil de resolver por la vía de los votos.

Después de la rotunda estupidez cometida por Ortega y Chayo, no se puede esperar una salida como la de Tacho, aparte que ellos saben cómo fue lo de aquel sátrapa en Sudamérica, asesinato de un basucazo, el riesgo no desaparece, el único lugar donde están a salvo es en Nicaragua, protegidos por miles de esbirros a su alrededor, ahí no aparecerá un Rigoberto López Pérez, es un hecho, no porque no existan personas valientes, no, es porque ese círculo es infranqueable.

Recuerdo la era de Noriega en Panamá, viví de cerca muchos episodios, su guardia pretoriana no eran panameños, eran extranjeros patrocinados por un X estado lejano, a prueba de todo. Esa costumbre la tienen los dictadores después del asesinato de Julio César, un conocido ejemplo es “la guardia Suiza”, muchos siglos de existir, porque los sicarios eran fáciles de conseguir en Roma, entonces nació la guardia especial para el Papa (extranjeros a sueldo).

En el caso de Ortega-Murillo, saben que no saldrían vivos de esta aventura y por otro lado no conocen de moralidad alguna, entonces sigue siendo su único refugio: el poder absoluto. La vieja guardia sandinista está como pegada con saliva a la pared, recibiendo gollerías para que no jueguen de héroes, ahí el único héroe es el Matrimonio Real.

Quitar la nacionalidad a un ser humano, muy utilizado por el criminal Adolfo Hitler, por el asesino José Stalin. ¿Quitar la nacionalidad? No existe explicación para semejante estupidez.

Bueno, esta es la otra Nicaragua, la que carece de Dios y Ley, la de Ortega, bendecido por un Presidente nuestro mediante un indulto, por el asesinato de un humilde Policia en Alajuela, durante la liberación de Fonseca Amador. Aquí no hay dictadura no porque nuestros políticos sean santos, no puede ser una persona política y santa, son incompatibles, no hay dictadura porque los ticos no aceptaríamos jamás eso. Demostramos eso con los hermanos Tinoco Granados, cuya dictadura acabó con un certero balazo en la cara de Joaquín Tinoco, el hermano dictador huyó como gallina: todos los dictadores son cobardes, si fueran valientes no necesitarían ser dictadores.

Esta vez la tiranía ha llegado demasiado lejos, haber metido en un avión 222 nicaragüenses encarcelados y mandarlos a Washington, desposeyéndolos de su nacionalidad, solamente alguien loco podría hacerlo, quitar la nacionalidad y meterle 26 años de cárcel al obispo, por negarse a subir en ese avión, este es un acto de orate: le demostró al tirano que es muchísimo más valiente que él, eso les duele mucho a los dictadores: recordemos el asesinato de Hugo Spadafora, sucio y frío, marcó el comienzo del fin de Manuel Noriega.

Este vuelo de 222 nicaragüenses al exilio o expatriados, marca el día número uno del final de la tiranía Ortega Murillo.

Vendrá la otra Nicaragua, siempre existirá otra Nicaragua hasta que los líderes enseñen al pueblo el significado de democracia y los ricos acepten que el mayor porcentaje de culpa es de ellos mismos, encargados de mantener a las mayorías en la ignorancia, para que continúen siendo mano de obra barata.

Leyendo a Sergio Ramírez Mercado, a quién literariamente admiro, creo cada día más que la otra Nicaragua, llegará tarde o temprano.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico