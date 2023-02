Rusia recomienda a Nuland dedicarse a los ‘ovnis’ en vez de Crimea

Moscú, 17 feb (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Rusia recomendó este viernes a la secretaria de Estado adjunta estadounidense, Victoria Nuland, «a dedicarse a los globos y ovnis que sobrevuelan su país» en vez de incitar a Ucrania a los ataques contra Crimea.



«Como vemos, ustedes no pueden actuar de manera rápida y efectiva contra esos objetos no identificados. Los estadounidenses de a pie se ríen de su Gobierno y todavía ustedes sueñan con la derrota de Rusia y ahora incita al régimen de Kiev a atacar Crimea. Victoria, usted tiene cosas qué hacer en su país», dijo con tono irónico la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una comparecencia ante la prensa.



El jueves, Nuland, afirmó que su país apoyaba los ataques de Kiev contra la península de Crimea, territorio que se adhirió a Rusia en 2014.



Estos últimos días, los militares estadounidenses hicieron un gran despliegue para derribar cuatro objetos voladores, entre ellos un globo meteorológico de China que había entrado en el espacio aéreo de ese país arrastrado por las corrientes de aire.



Según varios altos cargos del Gobierno estadounidenses, el globo chino realizaba supuestamente tareas de espionaje, algo que desde Pekín negaron con firmeza recalcando que el dispositivo era usado para investigación científica.



Este jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, admitió que no habían indicios que apuntaran a la vinculación de los objetos derribados con presuntos programas de espionaje chinos.



El medio estadounidense Aviation Week desveló que uno de los objetos derribados por los militares norteamericanos sería un globo perteneciente a un grupo local de aficionados a estos dispositivos voladores. (Sputnik)