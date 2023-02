Presidente de Nicaragua dice que él es revolucionario gracias a Cristo

San Salvador, 22 feb (Sputnik).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el martes que él es revolucionario gracias a Cristo, y al propio tiempo realizó una severa crítica a la Iglesia Católica.



“Dicen que yo soy comunista y esto lo he dicho en otras ocasiones (…), siempre he insistido, yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me hice revolucionario y después siendo revolucionario, conocí el pensamiento revolucionario en el mundo, conocí a (Carlos) Marx, conocí a (Federico) Engel”, indicó el mandatario al hablar en Managua en ocasión del aniversario 89 del asesinato del líder antimperialista Augusto C. Sandino (1895-1934).



En relación con el tema religioso, y del catolicismo en particular, Ortega criticó lo que a su juicio constituye una mafia en el Vaticano, a la hora de elegir al papa y otros jerarcas de esa iglesia.



“El pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico en este caso, en todas partes, para que se elija también al papa, por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada allá en el Vaticano”, sugirió el jefe de Estado centroamericano.



Las relaciones del gobierno nicaragüense con la cúpula de la Iglesia Católica en el país, muy tensas en los cinco últimos años, asistieron a un nuevo encontronazo la semana anterior cuando el Ejecutivo liberó de la cárcel a 222 opositores, entre ellos 11 entre sacerdotes y laicos de esa dominación religiosa, y los envió a Estados Unidos, previo acuerdo con Washington.



En el listado original figuraba el obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, quien guardaba prisión domiciliaria desde agosto y se negó a tomar el vuelo humanitario.



Ese mismo día (9 de febrero) Álvarez fue recluido en el Sistema Penitenciario Nacional.



El 10 de febrero un juez del Tribunal de Apelaciones de Managua condenó al prelado a 26 años y cuatro meses de prisión, “por el delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.



El día 12 el papa Francisco dijo que recordaba con preocupación al obispo de Matagalpa y se pronunció por “la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo”. (Sputnik)