China se opone a la politización de la economía global en contexto de la crisis ucraniana

Pekín, 24 feb (Sputnik).- China se opone a la politización de la economía mundial en relación con el conflicto en Ucrania, declaró el Ministerio de Exteriores de China.



«Es necesario garantizar la estabilidad de las cadenas de producción y suministro, todas las partes deben proteger adecuadamente el sistema económico mundial existente, resistir su politización, su transformación en una herramienta y su uso como arma», afirma la nota.



Señala que Pekín está en contra de cualquier tipo de sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.



«Las sanciones unilaterales y las presiones excesivas no sólo no resuelven los problemas, sino que también crean nuevos», agrega el texto.



Según la Cancillería china, «los países pertinentes» deberían dejar de aplicar medidas restrictivas y comenzar a contribuir a solucionar la crisis ucraniana, así como a crear condiciones para el desarrollo económico de los países pobres.



El documento sostiene que es crucial que se garantice de manera efectiva «la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países».



A este respecto, llama a apoyar todos los esfuerzos encaminados a la solución pacífica del conflicto.



«El diálogo y las negociaciones son la única salida viable de la crisis ucraniana», concluye el texto.



Desde el 24 de febrero 2022 Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)