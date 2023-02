Organización indígena y social ecuatoriana abandona la mesa de diálogo con el Gobierno

Quito, 23 feb (Sputnik).- Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (Fenocin), anunció el jueves que abandonan las mesas de seguimiento del diálogo con el Gobierno porque consideran que es «una tomadura de pelo» continuar allí.



«La Fenocin se levanta de este proceso porque creemos que es una tomadura de pelo; es decir, primero porque no envían un ministro o los ministros que tomen decisiones en cada uno de los temas, sino que nos tienen sentados con el señor Sebastián Salazar y él no tiene la capacidad de tomar una decisión porque es un subsecretario del Ministerio de Gobierno», señaló Espinosa en rueda de prensa.



Agregó que están cansados de no tener una respuesta de parte del Gobierno nacional, por lo cual decidieron conformar una comisión que mantenga la vigilancia de los acuerdos alcanzados.



«Que recuerde el señor presidente (Guillermo) Lasso, el hecho de que nos retiremos de estas mesas de seguimiento no significa que no le vamos a exigir; los acuerdos están firmados y deben de ser cumplidos», aseveró el dirigente.



Junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Fenocin fue de las organizaciones que protagonizaron el paro de junio del 2022, que dejó 8 muertos luego de 18 días de manifestaciones.



La medida obligó al Gobierno a sentarse a negociar, tras lo cual las partes establecieron un proceso de diálogo por 90 días que concluyó con la firma de 218 acuerdos.



Los líderes de las organizaciones participantes coinciden en que el Gobierno apenas ha cumplido con un 10 por ciento de las demandas que los llevaron a las calles.



Estas agrupaciones exigieron en la movilización de junio de 2022 un pliego de 10 demandas, entre estas la focalización del subsidio a los combustibles. (Sputnik)