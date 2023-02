EE.UU. reacciona a la propuesta china sobre Ucrania

Washington, 24 feb (Sputnik).- El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se expresó respecto a la posición de China sobre la solución política de la crisis ucraniana.

El conflicto «podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas», afirmó Sullivan a la CNN. «Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones», continuó.

«Ucrania no atacaba a Rusia. La OTAN no atacaba a Rusia. Estados Unidos no atacaba a Rusia», manifestó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicó este viernes un documento respecto a su postura sobre la solución política de la crisis ucraniana.

En el documento, Pekín expone 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a las hostilidades:

Respetar la soberanía de todos los países,

Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría,

Cesar las hostilidades,

Reanudar las conversaciones de paz,

Resolver la crisis humanitaria,

Proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra,

Mantener la seguridad de las centrales nucleares,

Reducir los riesgos estratégicos,

Facilitar las exportaciones de grano,

Poner fin a las sanciones unilaterales,

Mantener estables las cadenas de suministro,

Promover la reconstrucción posconflicto.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este martes que Moscú intentó resolver pacíficamente el conflicto desatado en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014, pero Occidente recurrió «al método de la mentira» y «jugó con la vida de la gente».

El mandatario subrayó que las élites occidentales y las autoridades de Kiev son las culpables de que estallara el conflicto en Ucrania. «Quiero repetirlo: son ellos los que desencadenaron la guerra, y nosotros usamos la fuerza y la estamos utilizando para detenerla», afirmó.