Rusia no pretende convertir el conflicto en Ucrania en guerra con la OTAN, según Alianza

Chisinau, 25 feb (Sputnik).- Rusia no va a convertir el conflicto de Ucrania en una guerra con la OTAN, aseguró el vicesecretario general de la Alianza, Mircea Geoana.



«Rusia, como podemos ver, no tiene ni la capacidad ni la intención de convertir la guerra en Ucrania en una guerra con la OTAN, también sería algo ilógico (…) no tiene sentido», declaró Geoana a la emisora de radio Romania Actualitati.



Según el funcionario, Rusia intenta desinformar a la comunidad internacional al con retórica nuclear, pero no planea escalar el conflicto a un «nivel sin precedentes».



«Desde un punto de vista militar y de inteligencia, no vemos ningún cambio en la forma en que Rusia despliega o mueve su arsenal nuclear», agregó.



Al mismo tiempo, Geoana admitió que actualmente la OTAN y Rusia no mantienen ningún contacto, aunque la Alianza intenta restablecer un canal de comunicación militar. (Sputnik)