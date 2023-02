Ucrania se prepara para la toma militar de Crimea

Moscú, 24 feb (Sputnik).- Ucrania se prepara para tomar medidas militares para apoderarse de Crimea, anunció el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.



«Hay pasos militares, nos estamos preparando para ellos. Estamos listos mentalmente, nos estamos preparando técnicamente: armamento, formación de brigadas ofensivas (…) y luego habrá pasos apropiados de desocupación justa y que Dios nos ayude que tengan éxito», dijo Zelenski ante la prensa en respuesta a una pregunta sobre el «retorno físico» de Crimea y los pasos que se necesitan para ello.



En noviembre de 2022, el líder ucraniano dijo al periódico Financial Times que aboga por la «desocupación» de Crimea por medios no militares pero si la decisión sobre la península implica que es parte de Rusia, «nadie debería perder su tiempo en eso».



Según el Kremlin, las declaraciones de Zelenski, sobre el retorno de Crimea a su país indican que Kiev no busca resolver el problema de la península por la vía pacífica.



Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción. Para Kiev, es un territorio bajo ocupación temporal; por su parte, Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, y que el asunto está zanjado de forma definitiva. (Sputnik)