Suiza ya no es un país neutral y no puede mediar en Ucrania, dice Moscú

Moscú, 25 feb (Sputnik).- Suiza perdió su estatus de país neutral y no puede proporcionar una plataforma para la mediación en Ucrania, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al comentar la declaración de Berna sobre la celebración de conversaciones sobre Ucrania.



«Por nuestra parte, señalamos que Suiza, que se sumó a las sanciones unilaterales ilegales de Occidente contra Rusia, a nuestro entender ya no es un Estado neutral y no puede pretender desempeñar ningún papel mediador en el contexto de la resolución de la crisis ucraniana, ni siquiera proporcionando su plataforma», dijo Zajárova a Sputnik.



La víspera, el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que su país está dispuesto en todo momento a sentar a las partes en la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo en Ucrania.



Suiza se unió a casi todas las sanciones europeas impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania.



El vicejefe del Departamento de Información de la Cancillería rusa, Iván Necháev, afirmó que con esto Suiza perdió su estado neutral.



A su vez, el embajador ruso ante las Naciones Unidas en Ginebra, Guenadi Gatílov, subrayó que la postura de Suiza sobre Ucrania afectó el papel internacional que desempeña Berna. (Sputnik)