Bukele y las maras

Voy a caerle muy mal a ciertos grupos, porque yo si estoy de acuerdo con la “Megacarcel” de Bukele. El asunto es que viola los derechos humanos, mi pregunta es ¿cuáles derechos, los de los maras o los de la gente que no es mara?

Han satanizado a Bukele, no soy su fan pero lo que ha hecho era una enorme necesidad: enjaular delincuentes asesinos que no pueden andar sueltos. Que piensa reelegirse. Puede ser, y aunque no aplaudo la reelección inmediata, si Chaves hiciera eso mismo de seguro en dos años estaríamos pidiéndole que lo haga (reelegirse). La inseguridad es inmensa y no podemos andar cargados de armas o encerrados en las casas.

La gallera y los balazos, la balacera de barrio de ayer, (domingo 26) eso no deja de explicarnos que los delincuentes nos robaron las calles a vista y paciencia de las autoridades de los gobiernos anteriores, porque este no es un problema del gobierno actual, no, esto es herencia de los presidentes de pacotilla que nos han gobernado los últimos veinte años o más. Ellos son los dueños de este “hoy” que nos está robando todo, seguridad, tranquilidad, paz, todo y encerrándonos tras las rejas de nuestra casa.

¿Derechos humanos de quien? ¿De un mara o de un ciudadano inocente? ¿Cuales derechos humanos y de quién? ¿Quién tiene derecho y quién no?

No deberíamos opinar en casos donde lo humano se difumina, transformándose en oscuridad, dolor y muerte.

Existe algo que se llama “El contrato social” de Jean-Jacques Rousseau, publicado en 1762, aunque no está todo lo que debemos conocer, en realidad marca un antes y un después, la gente que por lo que sea, decide robar, atacar, violar y matar, pierde su parte del “contrato social” y se debe prescindir de él o ella, no ponerle una tobillera para que siga violando, robando o matando, no, se le debe separar de los hombres y las mujeres honestos, hasta que pruebe que es capaz de vivir en sociedad sin delinquir.

Tengo muchos amigos salvadoreños, que viven en El Salvador y según lo que me comunican, esto ha dado un descanso a la población salvadoreña honesta, que es una mayoría.

Ahora bien, ¿estará bien que un grupo de delincuentes nos roben lo único que vale la pena en esta vida: “La paz“? Nuestros barrios se han convertido en tierra de nadie, únicamente los políticos pueden costearse un condominio de lujo con plena seguridad privada, quizá por eso nos les importamos los seres humanos de a pie.

Cuando uno ve la inmensa cárcel de Bukele, imagina paralelamente la otra cárcel donde viven la mayoría de los salvadoreños aterrorizados, son dos mundos diferentes, no pueden coexistir, son los malos contra los buenos, pero con impunidad desde luego, el mal termina ganando.

No nos engañemos, la justicia es una cosa, si no tiene mecanismos idóneos, se convierte en una parodia legal. La policía únicamente puede actuar respaldada por los fiscales.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.