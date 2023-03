EEUU discute con Brasil su decisión de permitir el atraque de buques de guerra iraníes

Washington, 2 mar (Sputnik).- EEUU conversa con Brasil sobre los informes sobre el atraque de buques iraníes en el puerto del país latinoamericano, declaró el miércoles a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



«Esto es algo que estamos discutiendo con nuestros socios brasileños. Queremos asegurarnos de que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, unidades de élite de las Fuerzas Armadas iraníes) que Irán, en términos más generales, no sea capaz de adquirir un punto de apoyo, no sea capaz de aprovecharse de otros en este hemisferio», dijo el vocero en una rueda de prensa.



Los medios de comunicación informaron el lunes que dos buques de guerra iraníes atracaron el domingo en Río de Janeiro tras recibir el permiso del gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.



Price dijo que el gobierno de Brasil no querría ser responsable de ayudar a Irán en supuestas represiones.



A principios de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, refutó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, las acusaciones estadounidenses y afirmó que Washington es el único responsable «de la mayor parte de las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos», informó Press TV.



Según el canciller iraní, EEUU ocupa el primer lugar en cuanto a agresiones militares, golpes de Estado y embargos económicos a otros países.



El martes, el senador estadounidense Ted Cruz dijo que el presidente Joe Biden debe reevaluar las relaciones con Brasil en materia antiterrorista e imponer las sanciones pertinentes después de que Brasilia permitiera el atraque en el país de buques militares iraníes sancionados por Washington. (Sputnik)