EEUU impone restricciones a la exportación a 37 entidades en Rusia, Bielorrusia y China

Washington, 3 mar (Sputnik).- EEUU impondrá sanciones adicionales de control de exportaciones a 37 entidades de una variedad de países, incluidos China, Russia y Bielorrusia, según un documento del Departamento de Comercio de EEUU que se publicará en marzo.



«La Oficina de Industria y Seguridad está modificando las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) agregando 37 entidades bajo 38 entradas a la Lista de Entidades. Estas entidades se enumeran bajo los destinos de Bielorrusia (1), Birmania (3), la República Popular de China (China) (28), Pakistán (4), Rusia (1) y Taiwán (1)», dice el documento difundido este jueves.



Entre las entidades chinas, AIF Global Logistics Co., Ltd., Aispeed Industry Ltd., Arttronix International (HK) Ltd., Galaxy Electronics, Jotrin Electronics Ltd. y Korchina Logistics (HK) Ltd., se agregaron a la lista de restricciones a la exportación porque suministraron o intentaron suministrar artículos, que están sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR), a una entidad iraní, dice el documento.



El Departamento de Comercio de EEUU también añadió a DMT Trading LLC de Bielorrusia y DMT Electronics de Rusia a su lista de restricciones de exportación y los designó como «usuarios finales militares» con un requisito de licencia para todos los artículos sujetos a EAR, según el documento.



El requisito de licencia para los «usuarios finales militares» significa que, por regla general, a dichas entidades se les negarán las licencias para todos los artículos sujetos a las EAR que no sean alimentos y medicamentos, agrega el documento. (Sputnik)