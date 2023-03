Dos choques armados dejan varios muertos en ciudad mexicana fronteriza con EEUU

Ciudad de México, 4 mar (Sputnik).- Dos enfrentamientos armados dejaron un número indeterminado de personas muertas y heridas en la ciudad mexicana de Matamoros, Tamaulipas (noreste), informó en la tarde del viernes la cartera de Seguridad Pública de ese estado, fronterizo con Texas, sureste de EEUU.



«Se informa a la población de Matamoros que durante la última hora se han suscitado dos incidentes armados entre personas civiles no identificadas, lamentando pérdidas de vidas humanas y lesionados. Las Corporaciones Federales y Estatales están incrementando presencia y recorridos», dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.



Personas de la ciudad de casi medio millón de habitantes, fronteriza con Brownsville, Texas, cerca de la costa del Golfo de México publicaron vídeos en donde se observa que presuntos delincuentes armados recuperan en vehículos los cuerpos de fallecidos y heridos, que serían presuntos cómplices .



«Las instituciones de seguridad Federales y Estatales (Defensa, Marina, Guardia Nacional, y las Fiscalías) han incrementado su presencia mediante recorridos por toda el área urbana y sus inmediaciones para proteger a la ciudadanía» , añade el parte oficial.



Medios de prensa locales reportaron que una mujer civil murió en el fuego cruzado, y las imágenes muestran los momentos del nutrido tiroteo con armas de largo alcance.



«Se recomienda a la población en general, mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible eviten enviar a sus hijos a la escuela, la Secretaría de Educación coordinará que no haya problema por sus ausencias», puntualiza el comunicado difundido en redes sociales.



La cartera de Educación Pública de Tamaulipas suspendió las actividades de la comunidad educativa de Matamoros que cursa el turno vespertino en todos sus niveles.



En relación con los tiroteos, el Consulado de EEUU en Matamoros emitió una alerta para ciudadanos estadounidenses citando informes de actividad policial en las inmediaciones de las calles Primera y Lauro Villar de la ciudad fronteriza mexicana.



«Los informes de los medios indican que una persona ha sido asesinada. Se ha instruido a los empleados del Gobierno de EEUU que eviten el área hasta nuevo aviso», informó la embajada estadounidense en su cuenta de Twitter, desde la capital mexicana.



El consulado del país vecino recuerda a los ciudadanos estadounidenses que «Tamaulipas está clasificado como Nivel 4» que recomienda «no viajar», según la escala de las alertas para México emitidas por el Departamento de Estado, encargado de la diplomacia estadounidense.



Los ciudadanos de EEUU son invitados a «revisar planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales».



La violencia en ciudades fronterizas de Tamaulipas volvió a llamar la atención de organismos defensores de derechos humanos, después de que militares se vieron involucrados la madrugada del domingo pasado en el ametrallamiento de una camioneta en la que murieron cinco jóvenes en Nuevo Laredo (noreste) otra ciudad fronteriza con EEUU.



Cuatro militares han sido arrestados como presuntos responsables de abrir fuego contra la camioneta conducida por un joven estadounidense que estaba de vacaciones en México, en la que viajaba el grupo tras asistir a una discoteca. (Sputnik)