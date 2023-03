Serbia niega haber enviado armas tanto a Ucrania como a Rusia

Belgrado, 3 mar (Sputnik).- Las autoridades serbias y la industria de defensa no han suministrado armas ni material militar a Ucrania ni a Rusia desde el inicio de la operación militar especial rusa en febrero de 2022, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Ivica Dacic.



«Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, Serbia no ha exportado ni concedido permisos para la exportación de armas y equipos militares a Ucrania y Rusia, ni a ningún país que se considere controvertido desde una perspectiva internacional», declaró Dacic, citado por la agencia de noticias Tanjug.



El ministro subrayó que el compromiso diplomático de Belgrado se centra ahora en preservar la integridad territorial de Serbia en la cuestión de Kosovo y «ésta es la dirección principal de la política exterior».



Varios medios informaron antes que una empresa de Canadá adquiere cohetes de fabricación serbia para suministrarlos a Kiev a través de Turquía y Eslovaquia.



La compañía estatal serbia Krusik, que produce equipos de defensa, declaró la víspera que había estudiado y desmentido los «documentos» adjuntos a los informes sobre la venta de estos cohetes.



Más temprano este viernes, el Ministerio de Defensa de Serbia informó a Sputnik que no había suministrado la munición al usuario final en Ucrania.



La portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zajárova, declaró el pasado jueves que Rusia instó a Serbia a aclarar la situación relacionada a la posible entrega de armas a Ucrania, afirmando que se trata de un tema de suma importancia para las relaciones bilaterales. (Sputnik)