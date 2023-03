El hijo de Petro se defiende de las acusaciones de supuestos sobornos

Bogotá, 6 Mar. (EUROPA PRESS) – Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha defendido este domingo, negando las acusaciones de corrupción que han denunciado medios locales y por las que se encuentra actualmente investigado.

«Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días me permito informar de que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia», ha indicado, según se puede leer en un comunicado difundido por sus redes sociales.

Petro, que también es diputado en la Asamblea del departamento de Atlántico, ha querido «aclarar a la opinión pública y medios de comunicado que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita»: «Eso lo corroboraré ante la Justicia, como corresponde», ha aseverado.

Además, ha criticado a los medios de comunicación que han «vulnerado» su «espacio de residencia, sin autorización o previa conversación», ya que «raya el acoso». «Siempre estaré abierto a atender las solicitudes de prensa», ha agregado.

Nicolás Petro también ha anunciado que ha decidido abstenerse «de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera», así como en las campañas políticas, «hasta ratificar» su inocencia, continúa la misiva.

«En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas, a quienes tendí la mano, me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma», ha declarado.

La Procuraduría de Colombia anunció el viernes la apertura de una investigación contra Nicolás Petro, después de que su padre, el presidente del país, solicitara la entrada de la Fiscalía por los rumores de que tanto él como su hermano Juan Fernando Petro Urrego habrían cobrando sobornos para incluir a delincuentes en los procesos de paz que adelanta el Gobierno.

La procuradora general, Margarita Cabello, explicó que tan pronto como supo de las demandas del presidente, decidió abrir una investigación contra el primogénito de este al tratarse de «un servidor público». «Nos corresponde abrir la investigación correspondiente para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda», recogió RCN.

El jueves, el presidente Petro sorprendió al emitir un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigara tanto a su hijo mayor como a su hermano ante los rumores de que estarían cobrando sobornos a miembros de grupos armados y narcotraficantes para acogerse al plan de paz total del Gobierno.

Según la que fuera su antigua pareja sentimental, Daysuris Vásquez, Nicolás Petro recibió dinero para su campaña del narcotraficante Samuel Santander, alias ‘El hombre Marlboro’, y dle empresario Alfonso Hilsaca, quien también ha salido al paso negando que hubiera financiado asunto alguno y que por ello presentará una denuncia por difamación ante la Fiscalía.