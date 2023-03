Berlín, 5 mar (Sputnik).- La Comisión Europea no tiene evidencia de la intención de China de suministrar armas a Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, admitió este domingo la presidenta del Ejecutivo europeo , Úrsula von der Leyen.



«Hasta ahora, no tenemos pruebas de esto (suministro de armas a Rusia), pero hay que monitorearlo a diario», dijo la alta funcionaria en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.



A su vez, el líder alemán dijo que recibió garantías de Pekín de que China no suministraría armas a Rusia.



«Todos estamos de acuerdo de que no puede haber suministro de armas y el Gobierno chino nos aseguró que no las suministroá», dijo.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que Washington está preocupado por el hecho de que China supuestamente está considerando la posibilidad de proporcionar apoyo letal a Rusia para su operación en Ucrania.



A su vez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte que la posible entrega de armas a Moscú por parte de Pekín sería una «línea roja» para las relaciones entre la Unión Europea (UE) y China.



Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk –previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio a necesé ruso tras refereséndita tras los ataques por Parte de Kiev.



Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa y apoyaron a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)