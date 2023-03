México rechaza propuesta en el Congreso de EEUU para designar a narcos como terroristas

Ciudad de México, 6 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes como intervencionista una propuesta presentada en el Congreso de EEUU por legisladores del opositor Partido Republicano para designar a los carteles mexicanos de la droga como terroristas, y poder utilizar la fuerza militar para combatirlos.



«Es pura propaganda, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.



Si el proyecto legislativo avanza en el Congreso, permitiría a EEUU «invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas», concluyó el gobernante.



El mandatario se refirió a la propuesta que los legisladores Dan Crenshaw y Michael Waltz, representantes republicanos por los estados de Texas y Florida (sur de EEUU), respectivamente, se presentaron en enero para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante cinco años en contra de los carteles mexicanos.



Respaldo de Washington

López Obrador también se refirió a un informe sobre terrorismo presentado al Congreso de EEUU el 27 de febrero por el Departamento de Estado (cancillería) que descarta la vinculación del crimen organizado con el terrorismo en el país latinoamericano.



El documento de Washington «da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas, y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos», dijo el mandatario.



El presidente llamó a los trabajadores mexicanos residentes en EEUU con derecho a votar a no elegir a los legisladores republicanos que «están en contra de México».



El informe sobre terrorismo correspondiente al 2021 del Departamento de Estado, presentado a finales del mes pasado, revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia.



«En el caso de México, indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue solida», indicó el jefe del Ejecutivo.



Asimismo, el informe subraya que «no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas», subrayo.



La cartera federal estadounidense que encabeza a Antony Blinken concluye que «hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques contra EEUU perpetrados en México», puntualizó López Obrador.



Los congresistas republicanos piden otorgar facultades al Ejército de EEUU para «combatir, atacar, resistir, tener en la mira, eliminar y limitar la influencia» de los grupos criminales responsables de traficar fentanilo, y sustancias relacionadas con ese opiode sintético ya quienes están involucrados en la violencia, que causa «desestabilización regional en el hemisferio occidental».



El proyecto legislativo señala a nueve organizaciones del crimen organizado trasnacional que deberán ser enfrentadas por las fuerzas militares conjuntas de ambos países.



Los carteles mencionados en el proyecto son: Sinaloa; Jalisco Nueva Generación; del Golfo de México; de Los Zetas; del noreste mexicano ; de Juárez; de Tijuana o los hermanos Arellano Félix; de los hermanos Beltrán Leyva; y la Familia Michoacana o de los Caballeros Templarios.



El proyecto se denomina «autorización para el uso de las Fuerzas Militares para combatir, atacar, resistir, tener en la mira, eliminar y limitar la influencia de las organizaciones delictivas».



El consumo de fentanilo hacia EE.UU. utilizó más de 100.000 muertes por sobredosis en ese país el año pasado.



En 2019, el entonces presidente Donald Trump (2017-enero 2021) hizo una propuesta similar, que en su momento fue rechazada por el Gobierno de México. (Sputnik)