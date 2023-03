Tema electoral entra al debate político en El Salvador

San Salvador, 6 mar (Prensa Latina) El tema electoral comienza a ganar espacios en el escenario político en El Salvador tras iniciarse a partir de hoy el proceso de elecciones internas rumbo a los comicios de 2024.

Este domingo cerró el plazo para que los 12 partidos legalmente inscritos convocaran a esa etapa en la cual elegirán a los candidatos que los representarán en las elecciones de 2024, de acuerdo al calendario emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este lunes comenzaron las disquisiciones y debates en programas de participación como “Frente a Frente” de la Telecorporación Salvadoreña de Televisión, donde se reiteraron cuestionamiento sobre la constitucionalidad de los foros que regirán los comicios.

Incluso algunos, como Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana opinó que el presidente Nayib Bukele no está habilitado para competir.

Desde ahora en adelante comienza la etapa que llevará a los institutos políticos a elecciones internas en las que sus afiliados escogerán a los candidatos que los representarán en las justas del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024.

Conceptos como el “transfuguismo” político serán constante en medios políticos y de prensa, donde se reitera que en el caso del presidente no se aplica, según Escobar por una razón sencilla, “el presidente no puede reelegirse”, ya que constitucionalmente no está habilitado para competir.

La víspera varias agrupaciones se sumaron a la convocatoria de sus internas, entre ellas Nuevas Ideas (en el gobierno), el Partido de Concertación Nacional (PCN) y Vamos, entre otras que competirán por llegar a la Casa Presidencial y ganar la mayor cantidad de diputados a la Asamblea Legislativa, dos de los principales objetivos de la contienda.

Aún no se conoce si el presidente Bukele se postulará a la reelección presidencial inmediata por Nuevas Ideas o por el conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que le sirvió de sombrilla en 2019.

En el caso de Vamos destaca la negativa de la diputada Claudia Ortiz de aspirar a la presidencia y manifestar su interés de someterse al proceso interno y aspirar a reelegirse como parlamentaria.

Por otra parte, algunas toldas como el Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) no convocaron a internas porque pretenden participar como “movimiento” y establecer alianzas.

Las agrupaciones tienen hasta el 5 de Julio de 2023 para realizar las internas y que sus afiliados elijan los candidatos que los representarán.

El TSE convocará oficialmente a elecciones general el 6 de septiembre y los comicios serán el 4 de febrero y el 3 de marzo de 2024.

Los militantes seleccionarán a los candidatos para elecciones a presidente y legisladores del 4 de febrero de 2024 y, para las municipales y de Parlamento Centroamericano del 3 de marzo.