Excombatientes de Malvinas celebran fin del acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña

Buenos Aires, 10 mar (Sputnik).- El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim), que reúne a cientos de soldados que participaron del conflicto bélico en el Atlántico Sur que Argentina y Reino Unido protagonizaron en 1982, celebró en diálogo con la Agencia Sputnik el fin del acuerdo Foradori-Duncan, que permitía a los europeos explotar económicamente al archipiélago en cuestión.



«Festejamos esta decisión porque consolida una política de Estado para que definitivamente Gran Bretaña respete las resoluciones de Naciones Unidas», dijo a esta agencia Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de derechos humanos de Cecim La Plata.



En un comunicado difundido días atrás, el organismo celebra la decisión «que deja sin efecto uno de los acuerdos más deplorables llevado adelante por el Gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019)», y considera que el pacto «dejaba totalmente a criterio de los británicos, la iniciativa de consolidación de la usurpación y de explotación de los bienes naturales a la potencia Neo Colonial que usurpa gran parte de nuestro país en el Atlántico Sur».



El pasado 2 de marzo el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, le informó a su par de Reino Unido, James Cleverly, la cancelación de un pacto firmado con el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que contemplaba la posibilidad de que los británicos explotaran los recursos naturales de las disputadas Islas Malvinas (sur).



Se «informa al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como ‘Foradori-Duncan’, y sus efectos, se dan por terminados», anunció la cancillería en un comunicado.



Asimismo, en el marco de la cumbre de cancilleres que celebró el G-20 en India, el ministro argentino le comunicó al secretario británico de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo que ya no regirá más la declaración conjunta que firmaron el 13 de septiembre de 2016 en la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su par británico Alan Duncan.



«Por suerte no han quedado rastros de ese nefasto acuerdo conocido como Foradori-Duncan, el Gobierno argentino le ha comunicado al Gobierno británico dejar sin efecto todos los términos de ese acuerdo que, entre otros, también había avanzado, favoreciendo en forma unilateral a Gran Bretaña, en tener un nuevo vuelo, una nueva comunicación aérea entre la ciudad de São Paulo (este de Brasil) con las Islas Malvinas», añadió Alonso.



El 7 de marzo el Gobierno argentino canceló el permiso que permitía operar un servicio aéreo semanal entre la ciudad brasileña de São Paulo y las australes Islas Malvinas (Falklands, para los ingleses), ocupadas por Reino Unido, con una escala mensual en la ciudad argentina de Córdoba (centro).



«Eso beneficiaba el mejoramiento de la conectividad y de la logística hacia las Islas Malvinas, por lo que esa decisión también es un gran avance ya que la República Argentina siempre ha ofrecido nuevas conexiones con la aerolínea de bandera desde cualquier punto del territorio continental argentino, cuestión que los británicos siempre han rechazado», agregó el exsoldado.



Alonso también denunció que, con anterioridad a la firma de ese acuerdo, existe una carta a Macri firmada el 2 de agosto de 2016 por la entonces primera ministra, Teresa May, a la que Sputnik tuvo acceso.



Entre otras cosas, May le reclamaba avanzar en conectividades de vuelo y remover todos los obstáculos que tuvieran que ver con el desarrollo económico en términos de explotación de hidrocarburos y de recursos ictícolas.



«Desde el momento en que se conoció el 13 de Septiembre de 2016 el «acuerdo» nuestra organización militó en la denuncia permanente de la entrega acordada durante la gestión de Susana Malcorra como canciller argentina, es así que presentamos oportunamente ante la Justicia Federal una denuncia por incumplimientos de los deberes de funcionario público contra Susana Malcorra y Carlos Foradori que fue archivada en Comodoro Py», advirtió Alonso.



Argentina reclama la soberanía de las islas Malvinas desde 1833, año en que Reino Unido pasó a ocupar el archipiélago.



Desde entonces ambos países mantienen un litigio por la soberanía de la región, que llevó a que en abril de 1982 la dictadura argentina (1976-1983) intentara recuperarlas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota argentina y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos sólo durante el conflicto armado.



Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la gestión del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).(Sputnik)