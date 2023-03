EEUU adopta medidas para garantizar la estabilidad financiera de sus bancos

Washington, 13 mar (Sputnik).- El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) facilitará el acceso de los bancos estadounidenses a fondos adicionales para garantizar su estabilidad financiera tras la debacle del banco Silicon Valley Bank (SVB), según un comunicado conjunto de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), Martin Gruenberg.



«La Junta (de Gobernadores) del Sistema de la Reserva Federal anunció el domingo que facilitará el acceso de las entidades depositarias elegibles a fondos adicionales para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes», señala la nota.



Además, Yellen autorizó a la FDIC completar la resolución bancaria con respecto al SVB «de una manera que proteja completamente a todos los depositantes».



«Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. El contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas a la resolución del Silicon Valley Bank», indica el comunicado.



Agrega que la medida similar fue adoptara para el banco Signature Bank, con la sede en el estado de Nueva York, que fue cerrado el domingo.



«Todos los depositantes de esta entidad serán íntegros. Al igual que en el caso de la resolución del SVB, el contribuyente no soportará las pérdidas», dice el texto.



Sin embargo, según la nota, los accionistas y ciertos obligacionistas no asegurados no estarán protegidos por las nuevas medidas.



El pasado 10 de marzo los reguladores del estado de California, donde está ubicada la sede del SVB, cerraron este banco, lo que se convirtió en la mayor quiebra bancaria en EEUU desde la crisis financiera de 2008.



La debacle del SVB se debe al aumento de la tasa de interés de la Sistema de la Reserva Federal que, por su parte, conllevó la depreciación de los activos en cuentas de muchas instituciones financieras.



Según las estimaciones de la FDIC, las pérdidas totales de los bancos en 2022 alcanzaron 620.000 millones de dólares.



El diario New York Times comunicó el 11 de marzo que la debacle de SVB había suscitado preocupaciones de que otros bancos estadounidenses también pudieran experimentar problemas. (Sputnik)