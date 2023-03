EEUU dice que no permitirá que se repita crisis financiera por quiebra de banco SVB

Washington, 13 mar (Sputnik).- El Gobierno de EEUU garantizará que los depósitos bancarios de los estadounidenses permanezcan seguros en medio del colapso de dos bancos, e impedirá que el país experimente otra crisis financiera, dijo este lunes el presidente Joe Biden.



«Los contribuyentes no soportarán pérdidas. El dinero provendrá de las tarifas que los bancos pagan a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Debido a las medidas tomadas por los reguladores, todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten», dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca.



El mandatario agregó que solicitará al Congreso que revise y fortalezca las leyes bancarias que fueron relajadas por la administración anterior, «para asegurarse de que la crisis (financiera) del 2008 no vuelva a ocurrir».



La última crisis bancaria de EEUU se desarrolló después de que los inversores de Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, retiraran 42.000 millones de dólares en depósitos.



El SVB es uno de los 20 principales bancos comerciales de EEUU, según la FDIC.



El banco proporcionó financiamiento para casi la mitad de las empresas de tecnología y atención médica respaldadas por compañías estadounidenses.



A fines de 2022, SVB dijo que tenía 151.500 millones de dólares en depósitos no asegurados, de los cuales 137.600 millones estaban en manos de clientes estadounidenses.



Los activos totales del banco a fines de 2022 equivalían a 209.000 millones de dólares.



La FDIC también tomó el control del banco Signature, que tenía 110.360 millones de dólares en activos y 88.590 millones en depósitos a fines del año pasado, según el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.



Biden dijo que la protección de la FDIC para los depositantes en SVB y Signature no se extenderá a los inversores y la gerencia de los bancos colapsados, a los que acusó de asumir riesgos excesivos.



«La gerencia de estos bancos será despedida. Si la FDIC se hace cargo del banco, las personas que lo administran ya no deberían trabajar allí. Los inversionistas en los bancos no estarán protegidos. Asumieron un riesgo a sabiendas y cuando el riesgo no valió la pena, los inversionistas perdieron su dinero.», dijo Biden.



Los medios estadounidenses informaron que tanto los reguladores como la industria bancaria estaban trabajando para contener la crisis.



El banco que muchos han visto como el que podría ser el próximo en caer, First Republic, obtuvo financiamiento adicional de JPMorgan Chase & Co durante el fin de semana. (Sputnik)