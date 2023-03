Rusia intentará recuperar los restos del dron de EE.UU. que cayó al mar Negro

Moscú, 15 mar (Sputnik).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, afirmó que Rusia intentará recuperar los restos del dron estadounidense que cayó en el mar Negro.

«No sé si los conseguiremos [los restos] o no, pero el hecho es que hay que hacerlo y lo haremos, seguro. Espero, por supuesto, que sea un éxito», aseguró el funcionario al periodista Pável Zarubin en una entrevista para el programa ‘Moscú. Kremlin. Putin’.

A su vez, el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Serguéi Naryshkin, señaló que Rusia tiene capacidad técnica para llevar a cabo una operación de este tipo.

Además, denunció que Estados Unidos explora activamente el mar Negro con diversos medios tecnológicos.

«Utilizan muy activamente todos los medios de reconocimiento espacial, visual y radioeléctrico», dijo Naryshkin al comentar el incidente ocurrido con el dron.

«Conocemos y comprendemos en detalle cuáles son los objetivos de los estadounidenses en relación con las actividades de reconocimiento y el uso de medios técnicos, y tratamos de identificar aquellos objetos que más les interesan», añadió.

La caída del dron estadounidense

La mañana del martes, un dron de combate, vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EE.UU. violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el mar Negro. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados y perdió el control tras realizar una brusca maniobra, perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Los cazas Su-27 que despegaron al detectar a la aeronave no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos, aclaró el organismo.

Por su parte, el Comando Europeo de EE.UU. declaró que dos cazas rusos Su-27 interceptaron el dron «de forma arriesgada» y uno de ellos colisionó con el MQ-9, golpeando la hélice del vehículo aéreo no tripulado, por lo que las fuerzas estadounidenses tuvieron que derribar el aparato en aguas internacionales.

«Es poco probable que podamos recuperar el dron»

Mientras tanto, Estados Unidos aún no ha podido recuperar los restos del dron y es poco probable que pueda hacerlo, según contó el martes a CNN el coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

«No fue recuperado y no estoy seguro de que vayamos a poder recuperarlo. Quiero decir, el lugar donde cayó en el mar Negro es agua muy, muy profunda, así que aún estamos evaluando si se puede realizar algún tipo de esfuerzo de recuperación. Puede que no», dijo.

«Sin entrar en demasiados detalles, lo que puedo decir es que hemos tomado medidas para proteger nuestros intereses con respecto a ese dron en particular, esa aeronave en particular. Y es propiedad de Estados Unidos. Obviamente, no queremos que nadie ponga sus manos en él más allá de nosotros», indicó Kirby.

Los MQ-9A Reaper tienen una envergadura de 20 metros y pueden permanecer en el aire más de 24 horas. Estos drones, con capacidad de carga útil de unos 1.740 kilogramos, se usan principalmente para ejecutar tareas de inteligencia y reconocimiento, aunque también tienen capacidad de portar armamentos. (Sputnik)