Reunión Putin-Xi no dio a EEUU esperanzas de que conflicto en Ucrania termine pronto

Washington, 21 mar (Sputnik).- EEUU no ha visto nada en la reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de China, Xi Jinping, que genere expectativas de que el conflicto en Ucrania finalice pronto, dijo el martes un alto funcionario de la Casa Blanca.



«No creo que la reunión de hoy (entre Putin y Xi) nos dé grandes expectativas de que la guerra vaya a terminar pronto», dijo en rueda de prensa el coordinador de comunicaciones especiales del Consejo de Seguridad del Gobierno de EEUU, John Kirby.



El funcionario agregó que el Gobierno que preside Joe Biden no ve señales de que China esté planeando proporcionar a Rusia armas letales para utilizar en Ucrania.



«No creemos que China lo esté quitando de la mesa, pero no se han movido en esa dirección (…) No hemos visto indicios de que están a punto o preparando para proporcionar armas letales», dijo Kirby.



El funcionario hizo sus comentarios a propósito de la reunión de cuatro horas y medios que mantuvieron Putin y Xi en Moscú el lunes, previo a las conversaciones formales entre ambos líderes.



Los países occidentales aumentaron significativamente su apoyo económico y militar a Kiev después de que Rusia lanzara una operación militar especial para desnazificar Ucrania, en febrero de 2022.



El supera los 100,000 millones de dólares e incluye defensa aérea y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, tanques, artillería autopropulsada, cañones antiaéreos, vehículos blindados y varios tipos de municiones. (Sputnik)