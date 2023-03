Moldavia asegura mantener contrato con Gazprom por el bien de Transnistria

Chisinau, 23 mar (Sputnik).- El contrato con Gazprom ayuda a Transnistria para evitar una crisis humanitaria, por lo que Chisinau no ve ningún sentido en cancelarlo, declaró el ministro moldavo de Energía, Viktor Parlikov.



«Transnistria sólo recibe gas de Gazprom, y hoy nadie está dispuesto a suministrar gas allí de facto gratis, como hace Gazprom; esto permite, por un lado, preservar la estabilidad social en la orilla izquierda del Nistru, evitar una crisis a gran escala allí , incluida humanitaria», declaró Parlikov al canal de televisión Digi 24.



El ministro subrayó que «en este sentido, por el momento no se puede plantear la rescisión del contrato con Gazprom».



En la situación de Transnistria, aseguró, no se trata sólo de una cuestión de suministro de energía o gas, sino de un problema de seguridad regional que habrá que resolver.



El territorio moldavo es víctima de una crisis energética tras el aumento de los precios de la energía, en 2022 las tarifas del gas subieron casi siete veces, y la electricidad, casi cuatro veces. En diciembre pasado, Chisinau volvió a comprar electricidad de la central eléctrica moldava perteneciente a la compañía rusa Inter RAO, que está en el territorio de Transnistria.



Transnistria, donde el 60 por ciento de habitantes son rusos y ucranianos, luchó por independizarse de Moldavia antes de la desintegración de la Unión Soviética, temiendo que Moldavia se uniera a Rumanía, arrastrada por los ánimos nacionalistas del momento.



Actualmente Transnistria es un territorio fuera del control de Chisinau, con todos los atributos de un Estado, incluida moneda propia. (Sputnik)