El expresidente argentino Macri anuncia que no se presentará a las elecciones generales

Buenos Aires, 26 mar (Sputnik).- El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019), referente de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, anunció este domingo que no se seguirá a las elecciones presidenciales que tendran lugar en octubre.



“No seré candidato en la próxima elección”, informó Macri en un vídeo subido a las redes sociales.



El exjefe de Estado, que fue alcalde de la ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos consecutivos antes de asumir como presidente en 2015, planteó la necesidad de “agrandar el espacio político” del bloque que fundó y lo llevó al poder.



“Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor (…) pero este tipo de liderazgos terminaron siendo muy dañinos para el país”, planteó.



En esa línea, “este liderazgo paternalista desalentó a los argentinos de asumir su propia responsabilidad, y esa subordinación nos presentó hasta acá”, asumió el exjefe de Estado.



En la grabación de seis minutos que difundió por Internet, Macri, que también fue presidente del club de fútbol Boca Juniors, hizo un paralelismo con la victoria de la selección argentina en la Copa del Mundo de Catar 2022, y se refirió a su capitán, Lionel Messi.



“Aun teniendo en la cancha al mejor de toda la historia de la humanidad, el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria: cada uno de los jugadores asumió por completo el desafío; todos brillaron, todos sufrieron todos lucharon y al final todos ganaron”, sentenció.



Bajo este planteamiento, Macri sostuvo que “no ganó el líder, ganó el equipo”, y con él, todos los argentinos.



Ante un país que tiene “un Estado difícil de reconocer” y que se encuentra “a la deriva, sin convicción”, el expresidente aventuró que Argentina “nunca más” tiene “una marioneta como presidente”, en alusión al actual mandatario, Alberto Fernández , quien en 2019 fue elegida por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, como candidata a presidente.



Dentro de Juntos por el Cambio, el actual jefe de Gobierno de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó hace un mes su precandidatura a la presidencia.



También la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció sus intenciones de postularse al primer cargo del Ejecutivo.



Dentro de la alianza gobernante, Frente de Todos, el presidente, Alberto Fernández, no ha definido si apostará por su reelección, mientras que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que no se presentaría a las elecciones tras su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.



Los comicios presidenciales por los que la ciudadanía argentina será convocada a elegir sus próximas autoridades nacionales se celebrarán el 22 de octubre, y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos se el 13 agosto. (Sputnik)