CCSS dará marcha atrás en suspensión de obras, dice presidenta ejecutiva

San José, 27 mar (Elpaís.cr).- «La Caja sí puede construir infraestructura y no está quebrada», declaró el legislador del Frente Amplio, Antonio Ortega, tras la comparecencia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel.

Durante su participación, la funcionaria adelanó que el próximo jueves tratará de revertir la decisión que tomó la Junta Directiva de la institución para frenar toda inversión de infraestructura.

Aclaró que hace varios días conoció un nuevo informe actuarial sobre las finanzas de la Caja y por ello decidió impulsar una iniciativa para retomar las obras del fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) y otros proyectos.

“Para tranquilidad de ustedes, es una decisión colegiada, yo no soy la que dispongo en Junta Directiva, pero la propuesta es que sigamos con el Fideicomiso hasta que terminen los siete años, después de ahí no vamos a seguir, por lo menos yo no estoy de acuerdo en seguir”, añadió.

Esquivel mencionó que seguirán adelante algunos proyectos que no generan tanto costo para desarrollarse, como la Torre de la Esperanza, del Hospital Nacional de Niños, así como continuar con el Fideicomiso firmado con el BCR en 2017 para construir obras como los hospitales de Puntarenas y Turrialba y Áreas de Salud.

“La idea es que concluya el fideicomiso los siete años y, a partir de ahí, todo lo trabajado lo asuma la Caja en el entendido de que tenemos que ir con mucho cuidado porque se nos acumularon muchísimos proyectos en un periodo muy corto”, indicó.

“Parar abruptamente el fideicomiso no era lo correcto. Errar es de humano o equivocarse también, me parece que corregir es mejor, no parar infraestructura del país”, respondió por su parte el diputado del Partido Liberación Nacional Francisco Nicolás.