Trump insta a rezar tras decisión de Moscú de desplegar armas en Bielorrusia

Washington, 28 mar (Sputnik).- El expresidente Donald Trump (2017-2021) instó a los estadounidenses a rezar tras la decisión de Rusia de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, aunque no se destacó el hecho de que Washington ha estado almacenando sus armas nucleares en Europa.



«Esta situación fue causada por nosotros: es lo que sucede cuando tenemos gente incompetente dirigiendo el gobierno. Todo lo que puedo aclarar en este momento es que recen», dijo Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.



El 25 de marzo, el presidente Vladímir Putin dijo que Moscú y Minsk habían acordado desplegar las armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia.



Putin dijo que Rusia no estaba transfiriendo sus armas nucleares a Bielorrusia, sino que hacía lo que EEUU ha hecho durante décadas: colocar sus armas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados y entrenar a sus equipos para operar las armas.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia más temprano ese día que el uso de ojivas nucleares en su territorio sin transferir el control sobre ellas a Minsk no contradice las disposiciones del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.



Además, el ministerio dijo que desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de otro país no es una innovación en la cooperación militar entre potencias nucleares y no nucleares, y enfatizó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha realizado durante mucho tiempo misiones nucleares conjuntas. (Sputnik)