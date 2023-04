Bolsonaro dice que no quiere hacer oposición ni ser «salvador de la patria»

Río de Janeiro (Brasil), 30 mar (Sputnik).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) aseguró este jueves que no quiere hacer oposición al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y aunque expresó preocupación, no quiere que Brasil se hunda para luego aparecer como un salvador.



«Nosotros no somos oposición, somos pro-Brasil, queremos que Brasil vaya hacia adelante; no queremos que Brasil se funda para aparecer como salvadores de la patria, hay una preocupación muy grande con el destino de nuestro país, sobre todo en el tema económico», expresó el líder ultraderechista en una entrevista televisiva con la cadena Jovem Pan.



En sus primera declaraciones tras aterrizar en Brasil después de tres meses en EEUU, Bolsonaro enfatizó que no piensa liderar la oposición a Lula, algo que piensa delegar en diputados y senadores.



«Quien hace la oposición son los parlamentarios; llego en condición de una persona más mayor, con experiencia, que trabajará en el partido, serviré de consulta para quien quiera, también daré mis sugerencias», dijo, añadiendo que pretende tener «línea directa» con los líderes del Partido Liberal (PL) en la Cámara de Diputados y en el Senado.



El líder ultraderechista llegó a Brasilia a primera hora de la mañana de este jueves, y aunque fue recibido por decenas de simpatizantes, no se produjo la multitudinaria recepción que su entorno estaba planificando en los últimos días. (Sputnik)