La República Checa asegura que no hay planes de desplegar amas nucleares en su territorio

Praga, 2 abr (Sputnik).- La República Checa no planea desplegar armas nucleares en su territorio, declaró la ministra de Defensa del país, Jana Cernochova, al comentar las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el posible despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.



«Según Cernochova, no se presupone en absoluto el despliegue de armas nucleares en el país. Dijo que ‘no se está considerando nada de eso'», informó la Televisión checa.



Continuó, citando a la ministra, que «las consecuencias del uso de armas nucleares tácticas en Ucrania para la República Checa supondrían un riesgo cero».



«Si tal cosa ocurriera, los ciudadanos checos no correrían ningún peligro», agregó.



El pasado 25 de marzo, el presidente ruso anunció que Moscú y Minsk acordaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, sin violar los compromisos internacionales.



El líder ruso aclaró que no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, sino del emplazamiento, e indicó, en alusión a la práctica de compartición nuclear en el marco de la OTAN, que Estados Unidos lo había estado haciendo en varios países durante décadas.



Según el mandatario, la construcción de un almacén de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio. (Sputnik)