López Obrador reitera llamado a mexicanos a no votar por corruptos

Ciudad de México, 3 abr (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó hoy nuevamente a sus compatriotas a no votar por corruptos, una modificación de su consigna contra los conservadores.

El tema lo presentó en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional al criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó cortar del video de una de las mañaneras el tramo en el cual habla de lo que ahora llama su Plan C Electoral, en el que llamaba a no escoger a los conservadores o derechistas.

En ese mismo segmento de la conferencia salió al paso también a la campaña por corrupción en la entidad pública Seguridad Alimentaria de México (Segamex) y sostuvo que no habrá impunidad para nadie sobre un caso de desfalco, aunque afirmó desconocer sí la Fiscalía General está culpando al exdirector de dicha institución Ignacio Ovalle, quien está siendo investigado.

No toleramos la corrupción, no somos corruptos, no somos rateros a diferencia de los gobiernos pasados, reiteró al comprometerse a informar la próxima semana de los avances en el caso de Segalmex.

Aclaró que ya se procedió penalmente contra empresas que no cumplieron con la entrega de ventiladores pulmonares durante la pandemia de Covid-19.

Por su parte, la fiscalía anunció las primeras órdenes de aprehensión por el desfalco de 15 mil millones de pesos (789 millones de dólares) en Segalmex en contra de 22 personas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar.