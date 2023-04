El expresidente Donald Trump se declara inocente de 34 cargos por el caso Stormy Daniels

Washington, 4 Abr. (Sputnik/Europa Press/Prensa Latina) – El expresidente Donald Trump se ha declarado inocente este martes de un total de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Trump fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

La imputación de Trump, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, deriva de un caso que se remontaría a 2006 pero que no vio la luz hasta 2018, cuando Stormy Daniels señaló de manera directa y en público al magnate por un presunto ‘affaire’ extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales.

El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad o incluso acoso vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares.

Con este dinero, en el que medió el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia.

La llegada del exinquilino de la Casa Blanca a Nueva York provocó estrictas medidas de seguridad y una escena caótica alrededor del juzgado en el bajo Manhattan.

Partidarios y críticos del expresidente comenzaron a reunirse frente al juzgado, mientras algunos manifestantes anti-Trump vitorearon cuando entró al edificio.

La acusación tiene lugar cuando Trump lleva a cabo una campaña con el fin de postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024, y lidera el campo por un amplio margen en la incipiente carrera por la nominación republicana, según encuestas.

Sobre el magnate pesan, asimismo, otras investigaciones aún en marcha, entre las que se incluyen sus supuestos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, su papel en la instigación al ataque del 6 de enero a la sede del Congreso, y el hallazgo de documentos clasificados en su residencia de Florida.

Trump: Nada ilegal

Trump se ha pronunciado por primera vez después de declararse no culpable de 34 cargos en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y ha asegurado que «no hay caso», así como que no se hizo «nada de forma ilegal».

«La audiencia fue impactante para muchos porque no hubo ‘sorpresas’ y, por lo tanto, ningún caso. Prácticamente todos los expertos en legalidad han dicho que no hay caso aquí. ¡No se hizo nada ilegalmente!», ha subrayado en la red social Truth Social.

El exmandatario también ha informado de que dará declaraciones a la prensa sobre las 8.15 horas (hora local) desde su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

En otro mensaje, Trump también se ha hecho eco del coste del operativo por el caso, asegurando que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha «cerrado» la ciudad y ha movilizado a 38.000 agentes de la Policía.

El multimillonario magnate fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

La decisión del gran jurado de Manhattan marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal. La acusación o condena no impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los requerimientos que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente.

Según la ley de Nueva York, Trump no tendrá que pagar fianza porque está acusado de delitos no violentos. Se prevé que luego de comparecer ante el tribunal, regrese a Florida y haga declaraciones este martes por la noche desde su residencia en Mar-a-Lago.