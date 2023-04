Menos estadounidenses se sintieron solos tras un máximo alcanzado durante la pandemia

Washington, 4 abr (Sputnik).- Una encuesta de Gallup publicada este martes, reveló que menos adultos estadounidenses de todos los grupos etarios e ingresos dicen que se sienten solos desde el peor momento de la pandemia hace dos años.



El 17 por ciento de los adultos dijeron que se sintieron solos «gran parte del día de ayer» durante una encuesta nacional a 5.167 personas realizada del 21 al 28 de febrero.



En comparación, el 25 por ciento de los encuestados informados tuvo sentido solo el día anterior en una encuesta de marzo de 2021.



Aún así, el 17 por ciento de los adultos equivale a 44 millones de personas.



La baja en el porcentaje de adultos que dice sentirse solo coincide con la época de la vacunación contra el covid-19 cuando se flexibilizaron muchas medidas para evitar los contagios.



La encuesta más reciente mostró que los adultos menores de 30 años (24 por ciento) y los adultos en hogares que ganaron menos de 24.000 dolares al año (27 por ciento) experimentaron mayores niveles de soledad diaria que los estadounidenses mayores y de mejores ingresos.



También encontré que era más probable que los encuestados que vivían en grandes ciudades (20 por ciento) reportaran soledad que aquellos en áreas rurales (12 por ciento).



Los residentes de la zona de Nueva Inglaterra (Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island) 14 por ciento.



La mayor disminución en la soledad reportada desde 2020 entre los jóvenes adultos y de bajos ingresos que entre sus contrapartes mayores y ricos sugiere que la pandemia aumentó desproporcionadamente la soledad de estos grupos, dijo Gallup.



La reducción en la interacción social probablemente explica parte de esto, pero también los trabajadores más jóvenes y de bajos ingresos tienen una probabilidad desproporcionada de ser parte de los 22 millones que perdieron su empleo y yaba no tendrán vínculos presenciales con sus de compañía.



Según otros estudios de Gallup, el porcentaje de adultos estadounidenses que volvió a la normalidad creció de 24 por ciento en el verano boreal de 2022 a 33 por ciento en la actualidad.



Experimentar un grado importante de soledad tiene que ver con un tema de salud mental y el bienestar emocional; Investigaciones recientes de Gallup estiman que más de 300 millones de personas a nivel global no tiene un solo amigo y una en cinco no tiene amigos ni familia con quien pueda contar cuando necesite. (Sputnik)