Dos militares ecuatorianos resultaron heridos en incidente con waoranis

Quito, 7 abr (Sputnik).- Al menos dos militares ecuatorianos resultaron heridos en un enfrentamiento con la comunidad waorani en la provincia ecuatoriana de Orellana (Amazonía), constituyó el jueves el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



«Ataque con perdigones deja dos militares heridos en Orellana», dijo en Twitter la fuerza castrense.



En un comunicado, el Comando Conjunto de las FFAA dijo que los militares fueron atacados violentamente con escopetas y lanzas por parte de miembros de la comunidad de Guaiyero, ubicados en el Parque Nacional Yasuní.



Sin embargo, en una entrevista con Radio Centro, el representante waorani Juan Condo. refirió que fueron los militares asustados quienes habrían disparado contra los manifestantes.



Explicó que los indígenas habían sostenido un diálogo de una semana sin que se llegara a un acuerdo respecto a sus demandas para beneficios a sus comunidades por parte de la estatal petrolera.



En particular, dijo que los habitantes exigen que les propicien beneficios sociales en salud, educación y empleo, pero le han dicho que no tienen recursos para ello.



«Petroecuador y el ministro de Energía y Minas dijeron que como es una empresa pública no puede asumir todos los convenios que tienen la empresa privada», señaló.



En un comunicado Petroecuador dijo que activó los protocolos de seguridad, como parte de la declaratoria de «Fuerza Mayor» que rige en estas operaciones y ratificó que la empresa sigue abierta al diálogo.



En un video compartido en redes se observa un grupo de personas que intentan ingresar a una instalación y han sido identificados como los residentes de esta comunidad amazónica. (Sputnik)