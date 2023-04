Frente Amplio acusa a Chaves de rechazar el diálogo y apostar por la dinamita

San José, 11 abr (Elpaís.cr).- La presidenta del Partido Frentre Amplio, Patricia Mora, acusó al mandatario Rodrigo Chaves de rechazar el diálogo y apostar por la dinamita.

El Presidente de la República, con su tono agresivo e irrespetuoso, se atrevió hoy a llamar a desconocer las formas de “hacer política” que han marcado nuestra vida democrática como sociedad.

“Hay gente que dice que es que no tienden puentes; yo no quiero tender puentes al infierno ni con filibusteros, prefiero volarlos, prefiero dinamitarlos. ‘Ay no, pero no construyen puentes’, no, con los filibusteros murallas y con el pueblo puentes y abrazos”, declaró Chaves ante escolares durante la conmemoración de la Batalla de Rivas el 11 de abril de 1856 cuando el Ejército Nacional derrotó a los filibusteros estadounidenses en Nicaragua.

La llamada vía costarricense ha estado marcada por la disposición al diálogo, a la conciliación, a tender los puentes necesarios para el mantenimiento de la paz social, recordó Mora Castellanos.

Mora escribió en redes sociales que «el discurso altisonante de Chaves ante escolares reunidos hoy para conmemorar la gesta heroica del 11 de abril, se instala al lado de las voces autoritarias que con preocupación escuchamos en otros países del continente».

Por su parte, el Frente Amplio al recordar la gesta heroica de la Batalla de Rivas publicó en Facebook que esta es «una fecha para recordar nuestro compromiso como pueblo pacífico en defender nuestra democracia, instituciones solidarias y soberanía, de quienes desde fuera y adentro las quieren debilitar».