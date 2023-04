El presidente de Brasil sugiere crear un análogo del G20 para debatir sobre Ucrania

Moscú, 17 abr (Sputnik). – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situación en Ucrania.



«Ya propuse crear una especie de G20 por la paz. Con la crisis (financiera) de 2008, rápidamente creamos el G20 para intentar salvar la economía; ahora es importante crear otro G20 para acabar con la guerra y establecer la paz», dijo en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, citado por el portal de noticias G1.



Anteriormente Lula da Silva declaró que EEUU y Europa deben empezar a hablar del logro de la paz en Ucrania en vez de estar incentivando el conflicto.



En marzo pasado, el diario británico The Financial Times informó, citando al canciller brasileño Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un «club de paz» con la participación de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania.



A finales de febrero Lula exhortó a los países no implicados en ese conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz, y también llamó a ofrecer a Rusia las «condiciones mínimas» para poner fin al conflicto.



El G20 reúne a 19 países –Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía– y también a la Unión Europea, que juntos representan el 80 por ciento de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75 por ciento del comercio internacional. (Sputnik)