Astronauta del Artemis II ve posible cooperación con China y Rusia en misiones lunares

Washington, 18 abr (Sputnik).- EEUU podría hacer más en términos de cooperación con Russia y China en misiones a la Luna, pero depende de los líderes de cada país si eso sucederá o no, dijo Victor Glover, miembro de la tripulación del Artemis II, a la Agencia Sputnik.



«¿Veo un futuro en el que podemos trabajar juntos en la Luna? Que los humanos cosas hagan desafiars juntos es una de las cosas más poderosas de la exploración espacial humana, y existe una oportunidad, pero se necesita liderazgo», dijo Glover en el Simposio Espacial en la ciudad de Colorado Springs (Colorado, centro).



Glover dijo que Rusia y EEUU ya trabajan juntos en la Estación Espacial Internacional (EEI) y es una de las «mejores relaciones entre» ambos países.



«Podríamos hacer más liderazgo, pero se necesita para dar y recibir. Significa que EEUU tendría que dejar espacio para Rusia y Rusia tendría que dejar espacio para EEUU. Y eso sería en los niveles más altos. Y si nuestros líderes podrían aprender una deción nosotros , creo que tenemos una oportunidad de hacerlo. Así que tenemos, pero si lo haremos o no, depende de nuestros principales líderes», explicó la astronauta de la NASA.



Glover agregó que también vio más margen para la cooperación con China.



«Y podemos trabajar con China. Nuestro Congreso no nos ha dicho que no podemos hacer nada con China. Solo podemos hacer cosas específicas», agregó.



Artemis II, integrada por tres astronautas estadounidenses -entre ellos una mujer- y uno canadiense, será lanzada a finales de 2024 en la capsula Orion, impulsada por el cohete más grande construido, el Sistema Espacial de Lanzamiento (SLS), probados ambos el año pasado en un viaje no tripulado a la Luna.



En una misión de unos diez días, la tripulación probará los sistemas de soporte vital, así como las capacidades y técnicas necesarias para que los humanos vivan y trabajen en el espacio profundo.



Artemis II allanará el camino para la siguiente misión, Artemis III, que en 2025 llevaría a la primera persona de color ya la primera mujer a la superficie lunar. (Sputnik)