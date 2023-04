López Obrador denunció que el Pentágono de EEUU espía a México

Ciudad de México, 18 abr (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció hoy que el Pentágono de Estados Unidos espía a México y la DEA distribuye información a los conservadores.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, al ser interrogado sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no permitir escuchas telefónicas sin su autorización, el mandatario aprovechó para abordar los últimos encontronazos con los vecinos del norte.

Definió las diferencias entre inteligencia como seguridad nacional y el espionaje para otros fines y dijo que el deber del Gobierno es proteger su información por un imponderable de seguridad nacional, incluidas las secretarías de Defensa, Marina y la Guardia Nacional, en relación con “filtraciones” publicadas por el diario estadounidense The Washington Post de discrepancias entre esas entidades.

Aseguró que el Pentágono de Estados Unidos y la agencia antinarcóticos (DEA) ejercían espionaje sobre México, y esta última distribuye información y la suministra también a la prensa conservadora mexicana, y mencionó a la revista Proceso, la cual, según él, trabaja con muchos de esos materiales.

Dijo, sin nombrar santo, que hay muchos vinculados con actividades ilícitas, pero México no va a convertir en mártires ni héroes a quien espía o al que trabaja para agencias extranjeras.

En la referencia a la revista Proceso dijo que no sabe si aplicaría aquí la ética periodística, y pasó enseguida al tema de presuntas filtraciones de Guacamaya las cuales calificó de un jaqueo a la Secretaría de Defensa de México y también de otros países, y aseguró sin revelar detalles, pero en el contexto de la respuesta al Washington Post estadounidense, que fue una acción desde el exterior.

Repitió que cuidarán la información por seguridad nacional y en defensa de la soberanía de México, y argumentó que hay facultades de Gobierno que establece la ley en el sentido de que todo lo que se considera información nacional, hay que protegerlo.

Volviendo al The Washington Post y la DEA, expresó que mienten como hicieron con el caso de los famosos globos chinos, pero aquí eso no camina, no pasa nada porque las secretarías Defensa y de Marina y el gobierno, trabajan de consuno y son respetuosos de los derechos humanos y no hacen espionaje como antes.

Denunció nuevamente al empresario conservador Claudio X Gonzáles, quien sigue recibiendo dinero de Estados Unidos, que quiere violar nuestra soberanía para debilitarnos políticamente, pero la gente nos apoya, al igual que a las secretarías de Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, y el pueblo de México es el que cuenta.

En el mismo tema volvió a desacreditar a la Suprema Corte de Justicia y en general al Poder Judicial que, manifestó, actúan contra el Gobierno porque no desean la IV Transformación pues se eliminarían sus grandes y onerosos privilegios y hay dentro de su aparataje mucha corrupción que no han podido eliminar, admitió.

Dijo que, en sentido estricto, él no le podría llamar Suprema Corte de Justicia, si acaso del derecho, pero no de justicia, y mientras sigan ganando más que el presidente no se puede esperar que rectifiquen su camino.