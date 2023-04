Pánico o secretismo en el Salvador sobre informe del FMI

San Salvador, 20 abr (Prensa Latina) Nuevos cuestionamientos se sumaron hoy contra la negativa del gobierno del presidente Nayib Bukele de permitir la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía local.

Un texto que publicó el diario La Prensa Grafica (LPG) reflejó posiciones de académicos y legisladores que ponen en entredicho la posición del Ejecutiv y que según valoraciones existe información que se quiere mantener fuera de la mirada de la población.

El documento es resultado de las valoraciones de una delegación de expertos del 30 de enero al 8 de febrero ocasión en que emitió una declaración tras su evaluación.

Como resultado, el FMI dio a conocer el pasado martes que su análisis sobre las finanzas, economía y área fiscal de El Salvador no se publica porque las autoridades locales «no han dado su consentimiento para airear el informe del personal y el comunicado de prensa relacionado».

Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y AntiCorrupción de El Salvador (ALAC), citado por LPG, alertó que esa falta de consentimiento implica que el país echa bajo llave el sustento de las que, dice, son sus políticas públicas más exitosas: la seguridad y la fiscal.

“Si algo es cierto, si es verdadero en ejecución de fondos públicos, ¿por qué se reservaría? No es coherente”, señaló.

Ese freno “es totalmente negativo y una clara señal de que lo que el Estado está diciendo tal vez no es tan cierto», sostuvo.

«Es incoherente y dramático, porque hay algo ahí que se oculta que muy probablemente generaría un reproche de la población o de la comunidad vinculada al tema económico fiscal en El Salvador: tenedores de bonos, inversión extranjera, empresas, entre otros», manifestó el académico.

Otras fuentes que opinaron, como el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, se preguntan el porqué el gobierno no permite al FMI revelar el informe que realizaron, ?qué es lo que quiere ocultar el Estado salvadoreño?

Probablemente no están bien las finanzas, no salió bien evaluado. Esta información debería ser pública para mostrar a la ciudadanía el estado real de las finanzas, porque no sabemos qué recomendaciones se pudieron haber dado, aseveró.

«Esto es sospechoso, porque el oficialismo dice que todo marcha bien. Serían los primeros en aprovechar que el informe del FMI dice que la economía anda bien para hacerse propaganda, así como lo han hecho anteriormente. ¿Qué es lo que no quieren que sepan?», dijo la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.