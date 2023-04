Presentan la primera muñeca Barbie con síndrome de Down

Washington, 25 abr (Sputnik).- El fabricante de juguetes estadounidense Mattel presentó este martes su primera muñeca Barbie con síndrome de Down.



«Mattel Inc. anunció hoy (martes) la adición de una muñeca Barbie con síndrome de Down, creada para permitir que aún más niños se vean a sí mismos en Barbie, así como para que Barbie refleje el mundo que les rodea», subraya el comunicado de la compañía.



Según la vicepresidenta ejecutiva de Mattel Lisa McKnight, la empresa procura «hacer una contribución para contrarrestar el estigma social a través del juego».



Para fabricar la muñeca, se trabajó en estrecha colaboración con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de Estados Unidos (NDSS, por sus siglas inglesas), agrega el texto.



«Esto significa mucho para nuestra comunidad, que por primera vez puede jugar con una muñeca Barbie que se parece a ellos. Esta Barbie sirve como recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la representación. Es un gran paso adelante para la inclusión y un momento que estamos celebrando», dijo la presidenta de la NDSS, Kandi Pickard. (Sputnik)