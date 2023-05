Agenda legislativa del Frente Amplio 2023-2024

Buenas tardes, compañeros y compañeras, en primera instancia saludar a las personas que hoy marchan en la calle por el Día Internacional de las y los trabajadores.

Ahora más que nunca es indispensable salir a expresar lo que pensamos.

Nos encontramos, sin lugar a duda, en una de las páginas más agresivas de la agenda neoliberal costarricense.

Paradójicamente, el Gobierno que prometió arrancar de raíz las viejas

prácticas de la política tradicional hoy le propone al pueblo de Costa Rica los proyectos que aquella política añeja corrupta solo podía limitarse a soñar: Jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, venta de empresas públicas, apertura de la exportación para beneficiar a generadores privados de electricidad, suspender pagos a la CCSS aspirando a quebrarla y desfinanciamiento sistemático de la educación pública.

¿Acaso no nació el Frente Amplio hace casi dos décadas luchando

precisamente contra esa agenda? Pues sí, es que lo que hoy nos proponen es el mismo recetario de siempre. Que ironía que en nuestro hermoso país

existan élites privilegiadas lo suficientemente egoístas como para estar

dispuestas a arrasar con nuestra paz social, con tal de agrandar esa copa

altísima que nunca derrama ni una sola gota hacia abajo.

¿Qué ha pasado con el “pura vida”? Ha sido sustituido por hambre,

desempleo, precios altos, salarios bajos, pobreza, frustración, enojo y unos cuantos ególatras, que usan la desesperación de nuestro pueblo para hacer sus negocios. Antes de la pandemia, Costa Rica era uno de los diez países más desiguales del Planeta Tierra. Está claro que el “pura vida” se terminó.

Entonces, ante este escenario tenemos la obligación de preguntarnos: ¿Cuál es el papel que debería asumir un partido democrático y de izquierda como el Frente Amplio?

Nuestro papel debe ser el de la resistencia con propuestas. Nuestro deber

es el de tejer cercanías con paciencia, escuchando y construyendo allí en

donde sea posible, entre distintos.

Pero nuestra tarea también es la contundencia ante el soborno, la

corrupción o los pactos bajo la mesa. Los hemos denunciado y los

seguiremos denunciando. Y por, sobre todo, nuestro papel es el de

mantenernos firmes con esperanza, valentía e inteligencia. Que, ante el grito egoísta del odio, persista la palabra pensante y libre, movida por el amor a la gente.

Esta ha sido nuestra brújula ética desde el primer día que asumimos estas

seis curules, hace ya un año. Y en un acto de rendición de cuentas ante la

ciudadanía, quiero contarles que tejer cercanías con paciencia es posible y

da resultados; por ejemplo:

– En agosto del año pasado, logramos la aprobación del expediente 21.531, Ley de Pesca y Acuicultura para que el país deje de «regalar» la riqueza atunera a flotas extranjeras, y en su lugar se potencia la pesca y

aprovechamiento local. Este proyecto fue presentado por José María

Villalta y liderado en este período por el compañero Ariel Robles. Se

aprobó con 52 votos a favor, con los valiosos aportes de otras fracciones.

– En noviembre del año pasado, se aprobó de manera unánime el texto del

expediente 23.036, conocido como eurobonos, y de mi parte, o logramos

incidir para que un requisito fuera la colocación de escáneres en las

aduanas y la implementación de Hacienda Digital con el fin de avanzar

en la lucha contra el contrabando y contra el fraude fiscal. Esto fue

posible gracias al diálogo de la comisión de económicos.

– Desde diciembre del año pasado, la compañera Priscilla ha apoyado e

insistido en la importancia de aprobar cuanto antes el proyecto 23.090

para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. El jueves, gracias al

diálogo entre todas las fracciones, finalmente fue aprobado el

procedimiento rápido para este expediente y esperamos que el Gobierno

lo convoque cuanto antes, con carácter de urgencia.

– En febrero de este año, gracias al paciente trabajo del compañero

Antonio en conjunto con otras fracciones, se evitó el nombramiento de

un defensor de las grandes autobuseras en la Defensoría de los

Habitantes.

– Desde el año pasado, la compañera Rocío ha librado una fuerte batalla

en defensa de la educación pública, en donde, en conjunto con otras

fracciones han exigido la convocatoria de la Comisión de Enlace para que

la negociación del FEES de las Universidades Públicas sea transparente y

colectiva, y no unilateral por parte del Ejecutivo.

Finalmente, durante todo el año, el compañero Jonathan ha hecho un

minucioso trabajo para garantizar fondos a los programas sociales, a la

educación pública y a la Caja Costarricense del Seguro Social en los

diferentes presupuestos, siempre en diálogo con todos los miembros de

la comisión de hacendarios. [Ha sido también nuestro jefe de fracción y

no omito tomarme unos segundos para agradecerle su enorme

dedicación en esta tarea. Gracias, compañero].

Cuando hice este recuento de resultados para presentarlos hoy ante ustedes me quedó claro que construir entre diferentes no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Por lo que es nuestro deseo seguir construyendo este año, cuando los temas lo permitan, de la mano con la ciudadanía pues nuestro trabajo ha sido y seguirá siendo con las comunidades y los colectivos de estudiantes, mujeres, agricultores, personas con discapacidad, pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras del sector público y privado.

Nuestra vocación es la de tejer, aunque claro está, es parte natural de la

política no estar de acuerdo en todo. Seguiremos haciendo lo posible por

evitar retrocesos en derechos laborales y seguiremos publicando todas las

denuncias que sean necesarias para defender la Caja Costarricense del

Seguro Social y la educación pública. Tampoco nos prestaremos para el

desmantelamiento del Estado Social de Derecho ni pondremos votos a favor de privilegios para los generadores privados de familias con grandes apellidos ni para las grandes y abusivas autobuseras.

Así es la democracia, requiere de pesos y contrapesos.

Cuando el Señor Presidente de la República se enoja con el Frente Amplio porque cuestionamos algunos proyectos, olvida que hemos ayudado a construir muchos otros. En la política es natural disentir. Así, mi tarea como nueva jefa de Fracción será mantener las puertas abiertas con todos los actores políticos y sociales, confesando con honestidad nuestras líneas rojas, pero también poniendo a disposición nuestro esfuerzo para avanzar en los puntos en común. Inclusive, hemos publicado una lista de 62 propuestas de cara a este primero de mayo con el fin de que las diferentes fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y el Gobierno puedan considerar alternativas y proyectos, nuestros o de otros partidos, en los que podemos apoyar, incluidos los siguientes:

23.108 LEY DE PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

20.070 PROHIBICIÓN DE «TERAPIAS DE RECONVERSIÓN”.

20.090 REFORMA A LEY CONTRA LA DELINCUENCIAORGANIZADA EN COSTA RICA Y LEY DE FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA.

23.138 LEY PARA AMPLIAR LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS NUEVAS MIPYMES

23.417 LEY PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LAS

PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE REPARTO MEDIANTE

PLATAFORMAS DIGITALES COMO UBER, DIDI, ETC.

22.421 MENSTRUACIÓN Y JUSTICIA / Y más recientemente el 23.706: LEY DE LICENCIA MENSTRUAL PARA LAS MUJERES Y PERSONAS MENSTRUANTES TRABAJADORAS Y DÍA DE DESCANSO PARA LAS ESTUDIANTES CON DOLORES MENSTRUALES.

23.255 LEY PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA

EXCLUSIÓN DE LA REGLA FISCAL A LAS COMPRAS DEL PROGRAMA DE

ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI) DEL CONSEJO NACIONAL

23.166 LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS.

2.569 LEY DE APROBACION DEL CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO.

Esperamos que el Poder Ejecutivo convoque estos proyectos de ley y otros de la misma naturaleza que, sin importar la autoría, no importa cual partido político los proponga, contarán con nuestro respaldo. Así las cosas, cuenten con nosotros y nosotras para combatir el Fraude Fiscal, pero no para vender el Banco de Costa Rica. Cuenten con nosotros y nosotras para aprobar el proyecto contra el crimen organizado, pero no para aprobar una jornada de 12 horas sin pago de horas extra.

Y es que tener diferencias entre diferentes es normal. Quizás hay quienes

confunden un cuestionamiento con una declaración de guerra, pero eso no

es propio de la política en nuestro país. La política costarricense ha sabido o construir pactos entre quienes en otros países se asesinaban. Mientras en otras partes de nuestro continente desaparecían y torturaban gente, acá el Partido Comunista de antaño, la Iglesia Católica y la socialdemocracia se ponían de acuerdo para construir un pacto social; incluso gran parte de ese pacto social lo respetó el bando opuesto, se levantaron los cimientos del Instituto Costarricense de Electricidad, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de nuestro Código de Trabajo.

¿Dónde están los grandes estadistas que tenían la capacidad de ver más allá de sus narices? ¿Qué se han hecho? Tal vez algunos lo han olvidado o

simplemente no lo valoran, pero construir este Estado Social de Derecho a

partir del diálogo entre diferentes le ahorró mucho sufrimiento a nuestro

pueblo. El Presidente de este país tiene el deber de no olvidarlo y nosotros

tampoco, compañeros y compañeras Diputadas. La paz social no se

mantiene a punta de patadas, favoreciendo grupitos de poder ni imponiendo silencio.

La paz social de nuestro país requiere que, por sobre las agendas y

sentimientos individuales, se sobreponga el interés colectivo. Que no se nos olvide

(*) Sofía Guillén Pérez, diputada Frente Amplio