Alianza PLN, Progreso, Pusc y Nueva República eligen Directorio Legislativo encabezado por Rodrigo Arias

San José, 1 abr (Elpaís.cr).- La alianza de cuatro partidos políticos decidió que Rodrigo Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), sea el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para la segunda legislatura 2023 – 2024.

Arias Sánchez, quien ocupa por segunda vez la presidencia del legislativo, obtuvo 44 votos de 57 y no 45 como estaba previsto. Alguno de los diputados se salió del acuerdo y no votó por Arias. Se trata de la diputada de Progreso Social Democrático Ada Acuña Castro, quien decidió no apoyar el acuerdo de su partido para dar su voto al liberal Gilberto Campos.

Durante el proceso eleccionario, Elí Feinzaig, del Partido Liberal Progresista propuso para la presidencia Gilberto Campos (7 votos), mientras el legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, propuso a Rocío Alfaro Murillo (6 votos).

La decisión responde a un acuerdo político para imponer la agenda legislativa para el periodo entre las fracciones de los partidos Liberación Nacional, Progreso Social Democrático, Nueva República, Unidad Social Cristiana y Nueva República.

Arias Sánchez agradeció el «gesto de confianza» por su reelección y destacó que vendrán cambios para reactivar la economía nacional y la lucha contra la inseguridad.

Precisó que en esta segunda gestión tratará «de lograr acuerdos que sean transformativos de la sociedad, de mayor calado para caminar y enfrentar los retos en crecimiento humano, social».

De la alianza están propuestos para otras sillas en el Directorio la diputada Gloria Navas, de Nueva República, como vicepresidenta; María Marta Carballo, del PUSC primera secretaría; Manuel Morales, Progreso, segundo secretario; Rosaura Méndez, PLN, primera prosecretaría y Carlos Andrés Robles, PUSC, segunda prosecretaría.

Para la vicepresidencia Gloria Navas obtuvo 44 votos: 6 para Jonathan Acuña Soto, del Frente Amplio, y ocho para Jorge Dengo, del Liberal.

Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista propuso a Kattia Cambronero (6 votos); Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana, impulsó a la limonense María Marta Carballo (45 votos); mientras que Antonio Ortega, del Frente Amplio, propuso a la diputada más joven de la Asamblea, Priscilla Vindas (seis votos).

En la segunda secretaría Manuel Morales obtuvo 42 votos, de Progreso; Antonio Ortega (6), del Frente Amplio; y Jorge Dengo (9), del Partido Liberal Progresista.

Esta es la primera vez en la historia que los diputados consignan su nombre en la tarjeta de elección como señal de transparencia.