El partido de Imran Khan llama a protestas en Islamabad si no lo liberan

Moscú, 11 may (Sputnik).- El miembro del partido Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistán Tehreek-e-Insaf, o PTI), del ex primer ministro Imran Khan (2018-2022), Murad Saeed, llamó a los demás integrantes a salir a las calles de Islamabad, si el exjefe del Gabinete no es liberado.

«Mis pakistaníes, les digo que, si Imran Khan no es liberado hoy (…), ¡salgan a las calles y cambien sus vidas! (…) Deben salir a las calles de Islamabad mañana, después de la oración del viernes», dijo Saeed en un mensaje de vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Khan fue arrestado el pasado 9 de mayo en la sala del Tribunal Superior de Islamabad, adonde llegó para solicitar la libertad bajo fianza en relación con varios expedientes abiertos en su contra.

El ex primer ministro, junto con su esposa Bushra Bibi y otros líderes del PTI, enfrentan una investigación relacionada con un presunto desfalco de 50.000 millones de rupias pakistaníes (unos 240 millones de dolares al cambio actual) como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Khan y un magnate inmobiliario.

También se les acusa de obtener beneficios indebidos en forma de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punyab, en el centro-este del país, para establecer la Universidad Al Qadir.

Poco después de la detención de Khan, su partido llamó a organizar manifestaciones masivas en todo el país. En respuesta, las autoridades paquistaníes ordenaron el envío de unidades militares a las provincias de Punjab y Jaiber Pastunjuá (en el noroeste), así como a la capital de Pakistán, donde se llevan a cabo las protestas más fuertes.

Según los medios de comunicación nacionales, como resultado de las protestas, al menos 10 personas murieron, más de 1.700 resultaron heridas, y alrededor de 1.900 fueron detenidas. (Sputnik)